«Спартак» уволил главного тренера Станковича

Деян Станкович, занимавший пост главного тренера, покинул футбольный клуб «Спартак». Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Исполнять обязанности главного тренера «Спартака» будет Вадим Романов.

«На данный момент красно-белые на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ (Российской премьер-лиги.— “Ъ”), что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию»,— сообщили в футбольном клубе. Там пожелали Деяну Станковичу удачи в дальнейшей карьере и поблагодарили его за проделанную работу.

«Спартак» под руководством Деяна Станковича занял четвертое место в чемпионате России по итогам сезона-2024/2025, а также остановился в шаге от финала в «Лужниках» в Кубке страны, отметили в пресс-службе.

47-летний Деян Станкович стал главным тренером «Спартака» в мае 2024 года. 19 сентября его на месяц отстранили от всех соревнований под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбление судьи на матче против футбольного клуба «Динамо». В начале октября газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что совет директоров «Спартака» решил оставить тренера на своем посту после его временной дисквалификации.