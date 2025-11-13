Политолога-иноагента Екатерину Шульман внесли в реестр террористов

Политолог Екатерина Шульман (объявлена в России иноагентом) внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Также в реестр внесли сына основателя «Вымпелкома», предпринимателя Бориса Зимина (также объявлен иноагентом).

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Екатерина Шульман (признана иноагентом)

Гражданам и организациям, попавшим в данный реестр, в России запрещено взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться финансовыми услугами, за исключением услуг для уплаты налогов и возмещения ущерба.

Бывший член президентского Совета по правам человека была внесена в список иностранных агентов Минюста весной 2022 года. В марте 2025-го ее имя появилось в базе розыска МВД, но вскоре соответствующая карточка пропала с сайта ведомства. В октябре стало известно, что ФСБ возбудила уголовное дело в отношении госпожи Шульман и некоторых других фигурантов списка иноагентов — по статьям о создании террористического сообщества и насильственном захвате власти.

С 2022 года политолог живет в Германии.