На учебу как на отработку

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон об обязательных отработках выпускников медицинских вузов и колледжей. В Минздраве, где готовился документ, считают, что поправки помогут решить кадровую проблему в системе здравоохранения. Документ поддержали фракции «Единая Россия» и ЛДПР. «Справедливая Россия» и КПРФ воздержались от поддержки, поскольку не увидели в поправках социальных гарантий для начинающих врачей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты ждут от Минздрава предложений по закреплению в законодательстве таких гарантий.

Принятый Госдумой закон Минздрав представил еще в феврале 2025 года, “Ъ” первым сообщил про эту инициативу. Первая редакция предполагала, что выпускники медицинских вузов, учившиеся на бюджетных местах, после получения диплома должны три года отработать под руководством наставника в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС (выпускники колледжей — два года). При отказе от отработки выпускник должен был компенсировать государству затраты на обучение в двукратном размере.

Инициатива вызвала критику значительной части медицинского сообщества. Впоследствии министерство вносило в законопроект изменения, но суть его оставалась той же.

В итоге Госдума приняла в первом чтении (см. “Ъ” от 8 октября) законопроект о том, что все бюджетные места в медицинских вузах и колледжах будут целевыми, а студенты, нарушившие договор с госучреждением, должны будут возместить затраты на обучение в трехкратном размере.

Ко второму чтению к законопроекту было предложено 46 поправок, 17 из них приняли, 29 отклонили, в результате инициатива смягчилась. Обязательное заключение целевых договоров будет распространяться только на бюджетное образование по программам ординатуры. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест. Квоту целевого приема для студентов специалитета по-прежнему будет определять правительство РФ, а отработка с наставником будет длиться не строго три года (как предполагалось изначально), а «не более трех лет» и коснется лишь части специальностей, которые утвердит Минздрав.

О спорах во время второго чтения “Ъ” рассказывал ранее (см. номер от 30 октября). Тогда документ приняли, но позже думский комитет по науке и высшему образованию отправил его на доработку. Правки касались штрафов за неисполнение обязательств — в трехкратном размере они вводятся не только для выпускников, но и для заказчиков целевого обучения.

Во вторник, 11 ноября, законопроект с учетом этих изменений снова приняли во втором и сразу же — в третьем чтении. Но перед этим вокруг поправок развернулась дискуссия, что нехарактерно в принципе для процедуры принятия законов в третьем чтении (она, как правило, является технической и завершается без обсуждений).

Выступавший первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что его фракция — «Справедливая Россия» — не поддерживает инициативу. Он признал, что законопроект «преследует благую цель» — решение проблемы дефицита медицинских кадров, особенно в отдаленных населенных пунктах.

При этом депутат Тумусов обратил внимание на то, что в текущей редакции документ угрожает соблюдению прав «молодых специалистов», поскольку не гарантирует выплаты «подъемных», «достойную заработную плату» и обеспечение жильем.

Господин Тумусов выразил надежду, что необходимые для врачей социальные гарантии будут установлены в подзаконных актах.

На отсутствие гарантий как на главное слабое место законопроекта обратил внимание и зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ). По его словам, сейчас вопрос поддержки выпускников зависит от финансовых возможностей регионов: «бедные не потянут», в результате отток специалистов продолжится.

«Низкие зарплаты, перегрузки, отсутствие социальных гарантий будут точно так же по истечении срока отработки высасывать специалистов из государственной системы, и они будут уходить в частные клиники»,— отметил господин Куринный. Он также обратил внимание на размер штрафов: по его мнению, несправедливо, что такие строгие правила распространяются только на медицинских работников. «Именно по этим причинам наша фракция не будет поддерживать данный законопроект»,— заключил депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин согласился, что вопрос социальных гарантий стоит острее всего. Он заявил, что Госдума уже ждет от Минздрава предложений в законодательство по поддержке молодых медицинских специалистов, уезжающих работать в отдаленные районы.

Сам законопроект господин Володин поддержал, упрекнув правительство в лице министра здравоохранения Михаила Мурашко в том, что чиновники не предложили изменения раньше. «Мы-то с вами должны сделать так, чтобы медицинской помощью были обеспечены все, независимо от того, где человек проживает — в Москве, или в Саха (Якутии), или в Ульяновске»,— подчеркнул господин Володин.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга (ЕР) заявил, что законопроект поддерживают представители студенческого сообщества. «Закон был публично обсужден на разнообразных площадках и был поддержан как студентами, так и педагогами, так и самими медиками»,— заявил господин Мажуга. Напомним, на этапе обсуждения поправок на regulation.gov.ru документ получил более тысячи негативных отзывов, в том числе от студентов, выпускников вузов и медработников (см. “Ъ” от 24 июля).

Глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) подчеркнул, что суть инициативы — «это никакая не отработка, это обычная работа, но под руководством наставника».

Он выразил надежду, что студенты-целевики больше не смогут пользоваться «лазейкой», поступая на льготных условиях, а после выпуска расторгать целевой договор и не отрабатывать в том учреждении, где должны были. «Нами был сделан действительно серьезный шаг, потому что закон передовой, решает многие вопросы, которые стоят перед здравоохранением. Самое главное — он отвечает потребностям пациентов, которые хотят видеть в своих поликлиниках в полном составе врачей, в том числе узких специальностей»,— сказал господин Леонов.

Уже после того как депутаты единогласно проголосовали за законопроект, слово взял сам Михаил Мурашко, приехавший в Госдуму специально для участия в принятии закона.

«Кадровая проблема для здравоохранения входит в число трех наиболее значимых, поэтому сегодняшнее решение действительно меняет ситуацию по обеспечению именно кадровыми медицинскими работниками системы здравоохранения»,— сказал министр. Он добавил, что в большинстве «капиталистических стран» в том или ином формате существуют система наставничества и отработки. Господин Мурашко назвал принятие законопроекта «абсолютно своевременным» и поблагодарил депутатов за поддержку. Теперь Минздрав должен будет подготовить подзаконный акт — порядок, регламентирующий конкретные сроки отработки для студентов определенных специальностей. Проект для обсуждения пока еще не представлен.

Наталья Костарнова