Фрахт заволновался

На фоне экстренной перестройки логистических цепочек после санкций США морской экспорт российской нефти за неделю упал до трехмесячного минимума. Стоимость перевозки продолжает расти из-за премий за риск, хотя острого дефицита танкеров не наблюдается. Аналитики ожидают восстановления объемов поставок к концу ноября, но предупреждают, что повышенные ставки фрахта могут сохраняться, пока адаптируется рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Морской экспорт нефти из РФ с 3 по 9 ноября опустился до трехмесячного минимума — около 320 тыс. тонн в сутки, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). В последний раз близкий к этому показатель был зафиксирован в середине июля, сразу после ввода 18-го пакета санкций Евросоюза. Падение затронуло практически все основные бассейны, сократив общее недельное количество отправок судов до 23 единиц, в то время как среднее значение составляет 26–28 единиц.

Одновременно с этим продолжает расти стоимость перевозки сырья: за неделю она увеличилась к предыдущей на 3,7% почти на всех основных направлениях. По данным от участников рынка, которые приводит ЦЦИ, санкции США позволили судовладельцам увеличить запрашиваемую премию за риск. Наиболее заметный рост ставок произошел на маршрутах в Турцию, где местные игроки традиционно строже подходят к отбору флота для соблюдения ограничений, отмечают аналитики. По словам участников рынка, увеличение стоимости транспортировки было ограничено объемом доступной грузовой базы.

В то же время острой проблемы дефициты флота сейчас не наблюдается, отмечают в ЦЦИ. Там добавляют, что по мере выхода новых санкций доля независимых перевозчиков будет возрастать.

Российский рынок, продолжают там, привлекает западных перевозчиков стабильностью объемов и уровнем ставок. По оценкам ЦЦИ, в январе 2025 года доля западных судовладельцев в перевозках нефти из РФ составляла не более 20%, а к середине года выросла до 30–40%. Участники рынка, указывают аналитики, ожидают восстановления объемов к концу ноября, когда завершится перестройка маршрутов, но также рассчитывают на сохранение ставок на повышенном уровне.

Рост ставок фрахта в Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах связан с дополнительными рисками, включая возможные аресты танкеров, говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, существующего теневого флота достаточно для перевозки российских объемов сырья. Текущее подорожание логистики, полагает эксперт, объясняется преимущественно риск-премией, а не нехваткой судов. В ЦЦИ напоминают, что под теневым сегментом обычно понимают коммерческий флот, который придерживается рыночных, а не геополитических факторов в своей работе. Постоянное расширение списка танкеров и судовладельцев, попавших под те или иные ограничения, увеличивает мировой независимый флот, добавляют там.

Рост доли независимых перевозчиков — естественный и неизбежный в текущих условиях процесс, который будет развиваться, соглашается партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков. По его словам, этот процесс также подталкивает к формированию независимых страховых, стивидорных и других механизмов. Все это, добавляет господин Малков, необходимо для работы морской нефтяной логистики за периметром контроля тех стран и регионов, которые вводят нерыночные ограничения.

После введения санкций США в конце октября ряд крупных индийских компаний сообщили о сокращении закупок российской нефти. При этом поступления сырья из РФ в Индию пока остаются стабильными. Так, по данным ЦЦИ, с 27 октября по 9 ноября в индийском направлении было направлено 3,6 млн тонн, что выше средних уровней сентября-октября. Вместе с тем Индия в начале ноября заметно нарастила закупки нефти из Саудовской Аравии, США и Ирака, чтобы диверсифицировать поставки в случае реализации рисков, указывают аналитики.

Ключевые нефтяные индийские терминалы Джамнагар и Вадинар, обеспечивающие топливом частные НПЗ, маржа переработки которых выросла с $4 до $10,6 за баррель, продолжают принимать грузы с российской нефтью, говорится в обзоре. По данным систем отслеживания, которые приводит ЦЦИ, четыре танкера, вышедшие из портов РФ еще в сентябре с партией в 380 тыс. тонн сырья, уже более трех-пяти дней находятся вблизи индийских портов в ожидании разгрузки. Также два танкера Sikar и Monte 1, вышедшие из Приморска с конечным пунктом назначения в Индии 23 и 30 октября соответственно, стоят на якоре в районе Суэцкого канала, отмечают в ЦЦИ.

Согласно прогнозу ЦЦИ, в ноябре ожидается сохранение тенденции на укрепление фрахта за счет восстановления торговой активности после перенастройки трейдинга, а также благодаря росту добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов полагает, что до конца ноября стоимость морской перевозки увеличится примерно на 10–15% относительно того уровня, который наблюдался до введения санкций. Игорь Юшков прогнозирует стабилизацию фрахтовых ставок и сокращение дисконтов во второй половине ноября по мере формирования новых цепочек поставок. Кроме того, отмечает он, часть текущих задержек с отгрузками может быть связана со спекулятивными ожиданиями на рынке на фоне геополитической напряженности.

Ольга Семеновых