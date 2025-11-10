Окна ищут возможности

Рынок производства пластиковых окон, последнее время демонстрирующий консолидацию, продолжает развиваться за счет открытия новых заводов крупными игроками. Так, группа «Пластика окон» построит в подмосковном Фрязино еще один завод Melke, инвестировав в предприятие 3 млрд руб. Однако вложения в новые мощности могут быть рискованными: спрос на оконные системы сокращается из-за серьезного снижения нового строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ГК «Пластика окон» вложит 3 млрд руб. в строительство нового завода по изготовлению оконного профиля в подмосковном Фрязино рядом с существующим с 2019 года производством компании Melke. Об этом “Ъ” рассказали в самой Melke. По словам представителя компании, запуск предприятия на 2,5 га позволит удвоить текущие мощности до 40 тыс. тонн продукции ежегодно. Срок ввода объекта пока неизвестен, период окупаемости — около семи лет, но, как уточняют в компании, «многое будет зависеть от общей экономической ситуации в стране».

«Пластика окон» работает с 2002 года. По собственным данным, объем продаж компании в 2024 году достиг 1,3 млн кв. м всех видов светопрозрачных конструкций при общем объеме российского рынка 25–30 млн кв. м в год. По данным Kartoteka.ru, в 2024 году выручка ООО «Мелке» выросла на 21,1% год к году, до 1,9 млрд руб. Основателем и владельцем выступает Владимир Петюшин.

Инвестиции в производство оконных систем сегодня выглядят оправданными, считает руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Артем Суворов. Это направление для производителей крайне перспективно, так как из России ушли или сократили свое присутствие крупные иностранные производители, как Rehau или Veka, добавляет руководитель департамента управления строительными проектами CMWP Павел Якимчук.

Несмотря на это, российский сегмент производства профилей и светопрозрачных конструкций сегодня высококонкурентный, подчеркивает президент ГК «Основа» Александр Ручьев. По его данным, в нем присутствует более 30 брендов, около 10 из них контролируют до 90% рынка. Для этого сегмента сейчас характерна консолидация, что является еще одним подтверждением его перенасыщенности, добавляет Павел Якимчук. К тому же рыночная ситуация в сегменте осложняется снижением спроса на оконную продукцию. По подсчетам «Окнамедиа», в январе—июне 2025 года спрос на пластиковые окна в РФ сократился на 20% год к году. Это объясняется снижением объемов нового строительства, уверен Александр Ручьев. По подсчетам аналитического центра «Дом.РФ», в январе—октябре 2025 года объем нового строительства жилья по всей России снизился на 15% год к году, до 33,1 млн кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Melke продолжит поставлять свою продукцию не только в российские регионы, но и в страны СНГ, уточнили в компании. Но более 99% экспорта компании сконцентрировано в Таджикистане и Казахстане, что создает высокие риски зависимости от экономической конъюнктуры в этих странах, отмечает партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Станислав Мудров. К тому же экспорт требует отдельной стратегии и адаптации к требованиям зарубежных рынков: сертификация, логистика и работа с новыми клиентами, перечисляет гендиректор Tashir Estate Максим Самсонов. Поэтому основной фокус для многих компаний все же остается на внутреннем рынке, уточняет он. Однако перспективы российского рынка производства окон тесно связаны с господдержкой жилищного строительства, констатирует Станислав Мудров.

Дарья Андрианова