Депутат защитился Конституцией

Как стало известно “Ъ”, следователи центрального аппарата СКР возбудили уголовное дело в отношении депутата Госдумы от Краснодарского края Анатолия Вороновского. Единоросс подозревается в получении взятки в особо крупном размере, но официальное обвинение ему пока не предъявлено. Ответив на ряд вопросов следствия, господин Вороновский воспользовался Конституцией России, позволяющей не свидетельствовать против себя и близких. Последние являются выгодоприобретателями от предполагаемых коррупционных действий депутата.

Анатолия Вороновского в СКР допросили и отпустили

Анатолий Вороновский с адвокатом по соглашению побывал в Главном следственном управлении (ГСУ) СКР, возбудившем уголовное дело о получении депутатом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Следственные действия, отмечают источники “Ъ” в правоохранительных органах, начались вскоре после того, как 11 ноября Госдума единогласно удовлетворила представление генпрокурора Александра Гуцана о лишении депутата Вороновского иммунитета и санкционировала его уголовное преследование за коррупцию.

По версии ГСУ СКР, основанной в том числе на результатах оперативно-разыскных мероприятий ФСБ, материалах прокуратуры и выводах самого следствия, господин Вороновский получал взятки в виде имущества и услуг в 2019–2020 годах, когда являлся заместителем губернатора Краснодарского края, курирующим дорожную отрасль (в Госдуму его выбрали в 2021 году).

Директор государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ)» Сафарбий Напсо за «общее покровительство» отблагодарил чиновника, потратив более 25 млн руб.

В эту сумму обошлась квартира в Краснодаре для самого Анатолия Вороновского, которую оформили на мать его помощницы Юлии Нещеретовой, и ремонт в жилье сына депутата, находящемся в Сочи. Последнюю квартиру за счет господина Напсо также обставили новой мебелью и оборудовали бытовой техникой.

Также, по данным правоохранителей, господином Напсо были оплачены строительство берегоукрепительной дамбы и очистка дна озера на территории земельного участка в Усть-Лабинском районе (будущий депутат возглавлял этот район в 2009 году) Краснодарского края, принадлежащего семье Вороновских. Кроме того, для его родственников, занимающихся сельским хозяйством, был приобретен трактор и всякая мелочь, которую пока даже не стали включать в список предполагаемых коррупционных активов.

Сафарбий Напсо дал показания о взятках господину Вороновскому в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. Его уголовное преследование за участие в коррупционном преступлении прекратили, а за махинации с имуществом ДРСУ будущий главный свидетель обвинения по делу депутата Госдумы получил по приговору Лазаревского райсуда Сочи в особом порядке четыре года. Показания господина Напсо подтвердили представители его ООО «Вектор», через которое оплачивались услуги, а также родственники Юлии Нещеретовой.

Сам депутат в ходе допроса в ГСУ СКР ответил на ряд вопросов, интересовавших следствие, но в некоторых случаях, утверждают источники “Ъ”, воспользовался ст. 51 Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя и близких.

Ранее господин Вороновский заявлял, что будет содействовать следствию в установлении истины и что ни в чем не виноват.

Поскольку депутат сдал представителям следствия все документы, которые он может использовать для того, чтобы покинуть страну, и обязался являться по первому требованию в ГСУ СКР, задерживать его пока не стали. Не было, по данным источников “Ъ”, ему и предъявлено обвинение в совершении преступления по ст. 290 УК, за которое предусмотрено до 15 лет колонии строгого режима и многомиллионный штраф. В деле у него остался статус подозреваемого. По данным “Ъ”, следственные действия с народным избранником вскоре продолжатся, но для начала сотрудникам ГСУ СКР необходимо допросить других фигурантов расследования и получить документы, связанные с оказанием услуг парламентарию.

Николай Сергеев