Ритейлер полез в бутылку

Крупная федеральная розница продолжает увеличивать долю собственных торговых марок в алкоголе. Так, группа Ladoga займется выпуском для «Ленты» джина, виски, рома и ликеров. Производителям спиртного такое сотрудничество позволяет дополнительно загрузить свои мощности, а ритейлеры получают возможность контролировать свой ассортимент и цены на полках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в группе Ladoga, компания начнет эксклюзивно разливать для сети «Лента» алкоголь под собственной торговой маркой (СТМ) ритейлера. Это будут виски Beagle’s Blend, ликер Herbenmeister, ром Sea Legend, джин Hirebridge и другие напитки. Всего будет представлено 14 позиций. Отгрузки начнутся в середине ноября 2025 года, уточнили в Ladoga. Объемы первичных поставок, рассчитанных на четыре месяца, составят от 10–30 тыс. бутылок в зависимости от категории. Товар будет реализовываться непосредственно в магазинах «Ленты», а также в родственных сетях «Вингараж» и «Монетка».

Коммерческий директор по управлению СТМ и импорту «Ленты» Александр Котляров сообщил “Ъ”, что сотрудничество с Ladoga — это продолжение политики компании по расширению линеек СТМ и эксклюзивных брендов.

Выбор пал на джин, виски, ром и ликеры во многом потому, что розничные продажи этих напитков наиболее активно растут в течение последнего года, поясняет президент Ladoga Вениамин Грабар. По данным аналитической компании «Нильсен», в январе—августе 2025 года продажи рома в натуральном выражении увеличились на 15,2% год к году, джина — на 11,9%, виски — на 9,1%, ликеров — на 3,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Среди ритейлеров сейчас в целом наметился тренд на увеличение доли СТМ в алкоголе. По оценке «Нильсен», за девять месяцев 2025 года в структуре натуральных розничных продаж джина доля СТМ составила 19,2%, что на 4,7 процентного пункта (п. п.) больше год к году, рома — 13,9% (+0,9 п. п.), текилы — 11,2% (+1,3 п. п.), бренди — 8,4% (+0,7 п. п.). Впрочем, не все категории показывают рост. Доля продаж СТМ-аперитивов снизилась с 2,5% до 1,8%, виски — с 1,9% до 1,1% (см. график).

Владелец Калужского ликероводочного завода (КЛВЗ) «Кристалл» Павел Победкин также наблюдает увеличение доли СТМ на рынке. По его словам, все федеральные сети развивают это направление: «Наш завод имеет несколько таких проектов с ритейлерами». Директор Stellar Group Александр Гревцов отмечает, что такое сотрудничество позволяет алкогольной компании гарантировать загруженность производственных мощностей. В то же время ритейлеры, по словам президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, таким образом могут контролировать ассортимент и ценовое предложение. Впрочем, сети проводят тендеры на производство СТМ, минимизируя маржу производителя, поэтому на таком партнерстве много не заработать, поясняет господин Победкин.

Александр Гревцов говорит, что сейчас в алкогольной отрасли также наблюдается тенденция к развитию гибридной СТМ, когда производитель предоставляет во временное пользование сети, например, отдельную торговую марку.

Павел Победкин отмечает, что КЛВЗ «Кристалл» работает примерно в таком формате, когда торговая марка производится эксклюзивно для сети, но остается в собственности завода.

В X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») сообщили “Ъ”, что развивают именно эксклюзивные торговые марки (ЭТМ) во всех основных категориях: от крепких напитков до тихих вин. По данным компании, сейчас доля таких ЭТМ в «Пятерочке» достигает 30% в категории, в «Перекрестке» превышает 50%.

Андрей Московский уверен, что при сложившейся концентрации продаж у федеральных сетей и стабильном спросе на доступный алкоголь рост доли ЭТМ/СТМ в ближайшие годы практически гарантирован. Как ранее сообщал “Ъ”, подорожание алкоголя вследствие повышения акцизов на спирт и минимальной цены стало одной из основных причин сокращения спроса на него.

Владимир Комаров, Мария Бархатова