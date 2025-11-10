Чем известна Светлана Ромашина

10 ноября об уходе с поста объявила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская. Своей преемницей она назвала семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину. Подробности ее биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Ромашина

Фото: пресс-служба президента РФ Светлана Ромашина

Фото: пресс-служба президента РФ

Ромашина Светлана Алексеевна родилась 21 сентября 1989 года в Москве. Пришла в синхронное плавание, когда ей было девять лет. Занималась в школе олимпийского резерва «Труд» под руководством заслуженного тренера РФ Татьяны Данченко.

В 2005 году вошла в состав сборной РФ по синхронному плаванию, в том же году завоевала две золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Монреале.

Рекордсменка по числу завоеванных титулов для своего вида спорта, в том числе наиболее престижных: 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы, 7-кратная олимпийская чемпионка. Впервые на Олимпиаде выступила в 2008 году в Пекине, в том же году была удостоена звания заслуженного мастера спорта РФ. В карьере синхронистки нет ни одного турнира на уровне чемпионата Европы, мира и Олимпийских игр, где бы она потерпела поражение.

В 2016 году вошла в состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). В том же году специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников стал свидетелем олимпийского золота госпожи Ромашиной в Рио-де-Жанейро. В 2021 году ОКР выдвигал ее кандидатом на включение в комиссию спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В 2023 году, в возрасте 33 лет, объявила о завершении спортивной карьеры, возглавив спортивную школу по синхронному плаванию «Юность Москвы». В том же году была зарегистрирована в качестве доверенного лица кандидата на пост президента РФ Владимира Путина.

Выпускница факультета менеджмента Московского государственного университета экономики, статистики и информатики. Среди государственных наград: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012), орден Александра Невского (2021), орден Почета (2016), орден Дружбы (2009).

Замужем, есть дочь.