Ситибанк дождался своего «Ренессанса»

Citigroup получила возможность уйти с российского рынка. Президент РФ Владимир Путин своим распоряжением разрешил «Ренессанс Капиталу» купить Ситибанк. Российская дочерняя структура недружественной банковской группы начала сворачивать бизнес еще в 2022 году, но с поиском желающих купить активы возникли сложности, в результате от кредитного бизнеса удалось избавиться только к марту этого года. Эксперты предполагают, что Ситибанк будет продан с дисконтом не менее 70% к капиталу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов: «Разрешить совершение ООО "Ренессанс Капитал Финансовый Консультант" сделки по приобретению 100% Ситибанк, принадлежащих Citigroup Netherlands B.V.». В пресс-службе «Ренессанс Капитала» отказались от дополнительных комментариев.

Указ президента, установивший требование об обязательном получении разрешения президента страны на продажу 45 банков из недружественных стран, вышел в конце октября 2022 года (см. “Ъ” от 26 октября 2022 года). Всего к настоящему моменту по этому указу продано восемь банков. Первым банком, о продаже которого было объявлено в 2025 году, стал ИНГ-банк. Все кредитные организации, цена продажи которых известна, были приобретены с дисконтом 70–90% к капиталу.

Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Citigroup заявила в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный. Портфель потребительских кредитов Ситибанк продал банку «Уралсиб» в конце 2022 года, в 2023 году передал «Уралсибу» портфель кредитных карт. По данным на 1 октября, в портфеле Ситибанка не осталось потребительских кредитов, а кредиты юрлицам составляют 22,5 млрд руб. и держатся на этом уровне с марта 2025 года.

Все это время банк искал покупателя на свой бизнес в России. Как отмечает источник “Ъ” на банковском рынке, в Ситибанке большая часть активов заблокирована на счетах типа C. Капитал банка не заблокирован, и, согласно отчетности на 1 октября, он размещен на депозитах в Банке России, что позволяет Ситибанку аккумулировать достаточно большую прибыль. «За девять месяцев прибыль Ситибанка составила около 10 млрд руб. За год, соответственно, составит порядка 13 млрд»,— прогнозирует собеседник “Ъ”.

Согласно указу президента РФ 2022 года «О применении специальных экономических мер…» и поправкам в него, недружественный продавец банка в РФ не может получить больше чем 35% от его капитала.

По мнению собеседников “Ъ” на банковском рынке, сумма сделки, которая обсуждалась, была в районе 70-процентного дисконта к капиталу, или примерно 40 млрд руб. При этом собеседники “Ъ” не исключают, что «Ренессанс Капитал» не для себя купил этот банк, а в интересах клиентов.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский полагает, что у Ситибанка в России остались на балансе какие-то активы, которые не удалось продать, осталась не распределенная в виде дивидендов прибыль. «Суммарная стоимость этих активов не превышает $5–7 млрд, но при продаже может превратиться в $3–4 млрд»,— говорит он.

Остались у Ситибанка и незавершенные судебные споры. На 13 ноября назначено заседание Арбитражного суда Москвы по делу против американского Citibank и его российской структуры Ситибанк о взыскании с них солидарно $24,1 млн. Изначально иск подал Совкомбанк, которому американский банк задолжал по сделкам с производными финансовыми инструментами, но из-за санкций США против Совкомбанка эти средства были заморожены. В 2023 году арбитражные суды удовлетворили иск, признав, что ответчики входят в одну группу лиц, действуют в едином интересе и управляются из единого центра. Деньги истцу были перечислены российским Ситибанком. Однако в мае 2025 года Верховный суд РФ отменил эти судебные решения, и дело было направлено на новое рассмотрение (см. “Ъ” от 14 мая). Смена владельца российского банка не влияет на ранее возникшие судебные процессы, а риски взыскания, как правило, «зашиваются» в документацию по M&A-сделке, поясняет советник корпоративной практики коллегии адвокатов Delcredere Роман Жирнов. Учитывая, что деньги истцу ранее уже были выплачены, в случае, если суды снова удовлетворят иск, ничего не изменится. А если суды отклонят требования к российскому Ситибанку, тогда, скорее всего, истцу придется вернуть российскому банку эти средства, заключает юрист.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева, Анна Занина