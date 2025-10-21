Инвесторов готовят к переподписке

“Ъ” стали известны подробности первичного размещения ПАО «Дом.РФ». О деталях размещения может быть объявлено после ноябрьских праздников, а сама сделка может быть закрыта в третьей декаде ноября. Кроме того, объем размещения может превысить ранее анонсированные 30 млрд руб., прежде всего, за счета опциона на переподписку. Однако, несмотря на интерес участников рынка, размещение, скорее всего, не обойдется без крупных якорных инвесторов. Кроме того, эмитенту придется размещаться с дисконтом к бенчмарку — акциям Сбербанка.

Как рассказали два источника “Ъ” на фондовом рынке, IPO «Дом.РФ» пройдет в третьей декаде ноября. «После ноябрьских праздников будет объявлено о сроках начала размещения, а к концу месяца сделка должна завершиться»,— отмечает один из собеседников “Ъ”. В «Дом.РФ» уточнили, что размещение планируется не раньше публикации отчетности по МСФО за девять месяцев 2025 года, выход которой состоится в начале ноября.

«Это позволит представить участникам рынка максимально актуальный и полный трек-рекорд результатов деятельности»,— сказали там. В 2024 году отчетность по МСФО была опубликована 8 ноября. В то же время эмитент «не ограничен жесткими сроками» и будет проводить размещение «с учетом рыночной ситуации», отметили в «Дом.РФ».

При этом собеседники “Ъ” более определенно называют объемы предстоящего размещения.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным 20 октября гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявлял о широком диапазоне привлечения — от 15 млрд до 30 млрд руб. при размещении около 10% акций.

Два источника “Ъ” утверждают, что ориентир по объему составляет 30 млрд руб. Он, в случае использования опциона green-shoe (опцион на переподписку, обычно 15% сверх размещаемого количества акций), может быть и увеличен, отмечает один из собеседников “Ъ”. «Если итоговый спрос позволит увеличить объем сделки без ущерба для аллокации, риска для динамики акций на вторичных торгах и не создаст эффекта навеса предложения, то почему нет»,— считает начальник управления рынков капитала Сбербанка (один из организаторов размещения) Эдуард Джабаров.

ПАО «Дом.РФ» является единым институтом развития в жилищной сфере. По данным отчетности по МСФО, на 1 июля 2025 года его активы достигали 5,58 трлн руб. Чистая прибыль за первое полугодие достигла 39,1 млрд руб., на 15% превысив показатель предыдущего года.

При этом, по словам трех источников “Ъ” на фондовом рынке, к размещению акций будет привлечено несколько якорных инвесторов. «Размещение знаковое, и без подстраховки в нынешних условиях не обойтись, тем более что рынок откровенно слабый. Участие “якоря” добавляет уверенности в том, что даже при ухудшении рыночных условий книга будет собрана. К тому же после сделки они добавят устойчивости котировкам, так как обычно заходят в акции на несколько лет»,— отмечает управляющий фондов акций.

По оценке директора по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Аветиса Вартанова, таким «якорем» могли бы выступить госбанки. Как пояснил Эдуард Джабаров, речь идет скорее о долгосрочных инвесторах, управляющих пенсионными деньгами, с длительным горизонтом инвестирования, не подверженным спекулятивным и конъюнктурным рискам.

Алексей Моисеев, замминистра финансов, 26 ноября 2024 года: «Мы ожидаем, что интерес к этим акциям («Дом.РФ».— “Ъ”) в первую очередь будут проявлять инвесторы—физические лица. Не предполагается, что будет продажа стратегическому инвестору».

Вместе с тем размещение будет проходить с дисконтом к бенчмарку — акциям Сбербанка. «Во время первых встреч эмитент хотел размещаться по 0,8 от капитала, но на фоне обвала рынка и снижения этого показателя у Сбербанка до 0,83 коэффициент может оказаться ближе к 0,7»,— отмечает один из собеседников “Ъ”. По словам двух портфельных менеджеров, справедливый дисконт «Дом.РФ» к Сбербанку с учетом разных масштабов и моделей бизнеса должен составлять 15–20%.

«Такой дисконт дает хорошую возможность для будущего роста и привлечет внимание широкого круга инвесторов»,— полагает один из портфельных управляющих. Если дисконт оправдает надежды инвесторов, «не исключена и значительная переподписка», ожидает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. В самом «Дом.РФ» фиксируют интерес к IPO у всех групп инвесторов — интерес со стороны розничных и институциональных инвесторов примерно одинаков. При этом со стороны «институционалов» высока активность управляющих компаний, страховых компаний, инвестиционных фондов, фэмили-офисов и даже НПФ, отмечают там.

По мнению аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Аутлева, бизнес корпорации является финансово устойчивым, доля операционного дохода от небанковского бизнеса довольно высокая (около 40%) и имеет потенциал для роста. «Рентабельность капитала может находиться на уровне выше 20% в прогнозном периоде»,— оценивает аналитик. Инвесторы также рассчитывают на стабильные выплаты дивидендов — 21 июля набсовет «Дом.РФ» утвердил дивидендную политику, предусматривающую выплаты акционерам в размере 50% от скорректированной чистой прибыли.

Впрочем, главным вызовом для эмитента остается слабая рыночная конъюнктура.

«Лучшее время для IPO — это высокий индекс, низкие процентные ставки и экономика, не отпугивающая инвесторов неопределенностью в виде геополитических рисков»,— отметили в «Финаме». Однако к середине октября индекс Московской биржи опускался ниже уровня 2600 пунктов, минимума с декабря прошлого года. Причем оптимизм, связанный с анонсом личной встречи президентов России и США (см. “Ъ” от 17 октября) и приведший к подъему индекса выше 2700 пунктов, оказался недолгим. 21 октября индекс потерял более 4%, откатившись до отметки 2632 пункта.

Виталий Гайдаев, Андрей Ковалёв