Коррупция вылезла наружу

Украину захлестнул мощный коррупционный скандал. Две антикоррупционные структуры, полномочия которых украинский лидер Владимир Зеленский летом безуспешно пытался ограничить, обнародовали доказательства махинаций в энергетической отрасли людей из ближайшего окружения президента. Это возбудило подозрения в возможной причастности к коррупции самого Зеленского. Правда, президент попытался дистанцироваться от скандала, отдав распоряжение наказать всех виновных в хищении государственных средств. При этом многое указывает на то, что нынешние разоблачения — лишь верхушка айсберга: схожие коррупционные схемы на Украине практикуются повсеместно, в том числе и в сфере обороны. Украинский скандал прокомментировали на Западе и в Кремле.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Слухи о существовании крупной коррупционной схемы в украинской энергетике, связанной с госкомпанией «Энергоатом», ходили давно. На этой неделе слухи материализовались в обнародованные материалы расследования украинских антикоррупционных структур. 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о том, что провели масштабную операцию под названием «Мидас», в результате которой была выявлена организованная преступная группа, похитившая у государства $100 млн. А уже 11 ноября НАБУ предъявило обвинения восьми участникам схемы.

В их числе оказались ближайший соратник президента Украины бизнесмен Тимур Миндич, именуемый «кошельком Зеленского», министр юстиции Герман Галущенко (до июля он возглавлял Минэнерго) и еще один близкий к украинскому лидеру человек — бывший вице-премьер и экс-министр национального единства Алексей Чернышов.

По данным антикоррупционных структур, эти люди стояли за схемой принудительных откатов (от 10% до 15%) от партнеров компании «Энергоатом», отмывая затем полученные деньги через отдельный офис в центре Киева или проводя операции за границей. В качестве доказательств были приведены записи телефонных разговоров между соучастниками, на которых они обсуждают детали своих афер (прослушка фигурантов, как сообщается, велась с лета 2024 года с помощью аппаратуры, установленной в квартире Миндича на улице Грушевского, и насчитывает около 1 тыс. часов переговоров).

По итогу громких разоблачений пять фигурантов дела были задержаны, а вот Тимур Миндич, считающийся главным идеологом и куратором преступной схемы, и его финансист Александр Цукерман успели за несколько часов до начала обысков улететь в Израиль.

12 ноября снова полетели головы. Правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета «Энергоатома» и отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции Галущенко. В отставку ушла и министр энергетики Светлана Гринчук, также фигурирующая в деле Миндича, которую САП записала в любовницы Галущенко, сообщив, что она неоднократно ночевала у министра юстиции и имела ключи от его дома.

Впрочем, самой главной интригой пока что остается роль в коррупционной схеме самого президента Зеленского. Многие на Украине сомневаются, что Миндич мог реализовывать столь крупные схемы без согласования с главой государства. Тем более еще с лета в СМИ и Telegram-каналах ходили слухи, что в числе аудиозаписей, сделанных НАБУ, но не обнародованных пока целиком, есть и голос Зеленского.

Разумеется, никто не забыл и про то, как президент Украины пытался атаковать НАБУ, которое, как и САП, пользуется мощной политической и финансовой поддержкой правительств Евросоюза и США. Летом Зеленский пытался провести закон, ограничивающий работу этих антикоррупционных органов и ставящий их деятельность под контроль генерального прокурора. Но на фоне давления со стороны ЕС — Киеву тогда пригрозили прекратить всю финансовую помощь до восстановления независимости органов — президент был вынужден отыграть назад.

На фоне обвинений против людей из своего окружения Зеленский счел нужным решительно от них дистанцироваться и благословил антикоррупционные ведомства на дальнейшие активные действия. 12 ноября украинский президент заявил, что министр юстиции Галущенко и министр энергетики Гринчук должны быть уволены, и анонсировал санкции Совета национальной безопасности Украины против Миндича и Цукермана.

Между тем атаку НАБУ на окружение Зеленского, по сути, открыто поддержали на Западе.

«Мы ясно дали понять украинскому министру иностранных дел Андрею Сибиге, что Украине необходима решительная борьба с коррупцией, чтобы поддержка со стороны Запада оставалась убедительной»,— заявил 12 ноября министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль по итогам встречи глав МИД G7 в Канаде с Сибигой.

Не обошли вниманием громкие события на Украине и в Кремле. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, страны ЕС и США, «которые являются донорами киевского режима», все «лучше и лучше начинают осознавать» ситуацию — «что часть денег, которые они забирают у налогоплательщиков, разворовывается киевским режимом».

При этом коррупция в энергетической сфере Украины, судя, по всему, лишь верхушка айсберга. В НАБУ и САП уже недвусмысленно намекнули, что разоблаченная преступная группа причастна и к хищениям средств, выделенных на закупку оружия и военного снаряжения. Никакой конкретики тут пока не прозвучало, кроме указания на то, что «на протяжении 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны путем осуществления им влияния на министра обороны Умерова».

По любопытному совпадению бывший министр обороны Украины, а ныне секретарь СНБО Рустем Умеров улетел в начале этой недели в Стамбул — по его словам, «для новых встреч по вопросу обменов пленными». Но поскольку переговоры по этой теме ранее Киевом не анонсировались, у многих его внезапный отъезд вызвал предположения, что Умеров сбежал из страны. Он сам это опроверг, назвав «безосновательными» любые попытки увязать его работу в Минобороны с «влиянием» каких-либо лиц. Более того, он поведал, что встречался с Тимуром Миндичем для обсуждения вопроса о закупке бронежилетов. «В результате контракт (на закупку.— “Ъ”) был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям и никакой продукт не был поставлен»,— сообщил Умеров.

Ирэна Шекоян