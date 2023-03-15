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Пилоты не увидели друг друга

Завершено расследование авиакатастрофы, унесшей жизни 18 человек

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование катастрофы вертолета Ми-8 на севере Красноярского края в августе 2018 года, в которой погибли 18 человек. При наборе высоты вертолет с нефтяниками на борту задел внешнюю подвеску грузового вертолета Ми-8, взлетевшего практически одновременно, рухнул и загорелся. Комиссия МАК установила, что разгон скорости и набор высоты вертолетами производились на пересекающихся курсах.

Место крушения вертолета Ми-8 в районе Ванкорского нефтегазового месторождения в Красноярском крае (август 2018 года)

Место крушения вертолета Ми-8 в районе Ванкорского нефтегазового месторождения в Красноярском крае (август 2018 года)

Фото: снимок с видео / пресс-служба губернатора Красноярского края / ТАСС

Место крушения вертолета Ми-8 в районе Ванкорского нефтегазового месторождения в Красноярском крае (август 2018 года)

Фото: снимок с видео / пресс-служба губернатора Красноярского края / ТАСС

Комиссия МАК опубликовала отчет о расследовании инцидента с двумя вертолетами Ми-8 авиакомпании АО «ЮТэйр—Вертолетные услуги» на Ванкорском нефтегазовом месторождении.

Инцидент, в причинах которого МАК разбирался четыре с половиной года, произошел 4 августа 2018 года рядом с посадочной площадкой «Ванкор» в Туруханском районе.

При наборе высоты вертолет Ми-8 (RA-25640), на борту которого находились вахтовики, задел трос внешней подвески транспортного вертолета Ми-8 (RA-22427), взлетевшего практически одновременно.

На 17-метровой внешней подвеске были закреплены две металлические трубы диной 3,2 м и 4,2 м и диаметром 170 мм и 210 мм.

Транспортный вертолет благополучно вернулся на взлетную площадку. Вертолет с нефтяниками упал и вспыхнул, все, кто в нем находился (три члена экипажа и 15 работников), погибли. Загоревшееся воздушное судно тушили пять пожарных расчетов. Чтобы справиться с огнем (в баках Ми-8 находилось около 3,1 тонны топлива), им потребовалось полтора часа, около 2 тыс. литров пенообразователя и 33 кубометра воды. После ликвидации пожара к работе смогли приступить эксперты. Хвостовую балку вертолета они обнаружили в 118 м от сгоревшего фюзеляжа, фрагменты лопастей несущего винта нашли в радиусе примерно 130 м от места падения воздушного судна. Большой разброс фрагментов, считают специалисты, свидетельствует о том, что вертолет разрушился еще в воздухе.

Прослушав записи переговоров, эксперты МАК установили, что доклад пилота пассажирского вертолета о взлете не мог быть услышан командиром транспортного воздушного судна по причине нештатной работы переговорного устройства СПУ-7.

Кроме того, анализ переговоров второго пилота и бортмеханика транспортного Ми-8 показал, что они также не слышали рапорт летчика пассажирского вертолета о взлете.

В отчете МАК говорится, что чтение карты контрольных проверок второй пилот пассажирского Ми-8 закончил, когда вертолет уже находился в воздухе на высоте около 10 м, при этом пункты карты не были зачитаны полностью: в частности, по переговорному устройству не были сообщены результаты визуального осмотра на предмет отсутствия препятствий в направлении взлета.

Комиссия МАК установила, что разгон скорости и набор высоты вертолетами производились на пересекающихся курсах. Несмотря на более ранний доклад о взлете, пассажирский Ми-8 начал выполнять разгон на десять секунд позже транспортного и фактически находился сзади и ниже него. Командир транспортного борта резко взял вправо, крикнув в сердцах: «Ты смотри, куда взлетаешь, блин». Пилот пассажирского вертолета начал поворот влево, однако из-за дефицита времени и расстояния предотвратить столкновение ему не удалось. С высоты около 150 м пилотируемый им вертолет рухнул на землю.

Кроме действий летчиков специалисты МАК оценили и действия авиадиспетчера Центра полетной информации (ЦПИ) «Игарка». Этот центр обеспечивает воздушное движение в районе площадки «Ванкор» и находится в 135 км от нее.

Специалисты считают, что диспетчер «не проинформировала экипажи в целях улучшения их ситуационной осведомленности и усиления осмотрительности для предотвращения опасного сближения и столкновения».

«Они в курсе, что они там один поперек другого летит?» — якобы сказала она. «Данная фраза не дает однозначного понимания того, как диспетчер ЦПИ оценивала ситуацию в режиме реального времени. Однако комиссия отмечает, что в любом случае грамотным решением было бы уточнение имевшейся информации и предупреждение экипажей, как это и предусмотрено должностной инструкцией»,— говорится в отчете МАК.

При этом, считают специалисты, ситуационная осведомленность самого диспетчера о происходящем на вертолетной площадке была недостаточной, так как основывалась только на докладах экипажей воздушных судов, которые не всегда точны и своевременны. «Визуально диспетчер положение вертолетов на площадке не могла наблюдать, видеокамеры, которые могли бы передавать соответствующую информацию, на посадочной площадке “Ванкор” отсутствовали»,— утверждают в МАК.

По мнению комиссии, авиационное происшествие, унесшее жизни 18 человек, стало следствием сочетания целого ряда факторов.

Первым специалисты МАК называют недооценку уровня рисков, «связанных с возможностью столкновения воздушных судов при высокой интенсивности полетов на посадочной площадке “Ванкор”, ее оснащения как со стороны авиакомпании, так и авиационных властей». Среди факторов также указывается невыполнение диспетчером обязанностей по своевременной передаче экипажам имевшейся у нее информации об опасности столкновения; недостаточная разборчивость и качество УКВ-радиосвязи на вертолетной площадке между воздушными судами и диспетчером, нештатная работа переговорного устройства на транспортном вертолете и другое.

В ближайшее время выводы МАК поступят в центральный аппарат Следственного комитета РФ, где расследуется уголовное дело по факту крушения Ми-8. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Константин Воронов, Новосибирск

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