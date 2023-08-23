В разбившемся в Тверской области самолете среди пассажиров значится Евгений Пригожин

Бизнес-джет Embraer Legacy, 23 августа в 18:40 мск потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области. Среди пассажиров значится основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
Евгений Пригожин во время встречи с журналистами в мае
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшей сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина»,— говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС, в самолете находились 10 человек, из которых три являлись членами экипажа. По предварительной информации, все они погибли.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял происшествие на личный контроль.
По данным flightradar24, бизнес-джет с бортовым номером RA-02795 регулярно летал по маршруту Москва—Санкт-Петербург. По данным информации planespotters.net, компания Wagner Group приобрела этот Embraer (ERJ-135) в сентябре 2020 года.
Ранее, 21 сентября, Евгений Пригожин опубликовал видеообращение вероятно записанном в Африке. Это первое обращение записанное после мятежа в конце июня.
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