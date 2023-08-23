В разбившемся в Тверской области самолете среди пассажиров значится Евгений Пригожин

Бизнес-джет Embraer Legacy, 23 августа в 18:40 мск потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области. Среди пассажиров значится основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин во время встречи с журналистами в мае

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Пригожин во время встречи с журналистами в мае

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшей сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина»,— говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, в самолете находились 10 человек, из которых три являлись членами экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял происшествие на личный контроль.

По данным flightradar24, бизнес-джет с бортовым номером RA-02795 регулярно летал по маршруту Москва—Санкт-Петербург. По данным информации planespotters.net, компания Wagner Group приобрела этот Embraer (ERJ-135) в сентябре 2020 года.

Ранее, 21 сентября, Евгений Пригожин опубликовал видеообращение вероятно записанном в Африке. Это первое обращение записанное после мятежа в конце июня.

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