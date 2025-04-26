Кремль: вооруженные силы Росии полностью освободили Курскую область

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции в Курской области, заявив, что регион полностью освобожден от вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным начальника Генштаба, 19 населенных пунктов региона уже полностью проверено и очищено от мин, в районах исследуют заброшенные постройки и леса на предмет оставшихся одиночных солдат ВСУ, а в Сумской области создается зона безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Президент отметил, что киевский режим потерпел поражение, а значительные потери ВСУ, включая штурмовые подразделения и спецназ, «безусловно, отразятся на всей линии соприкосновения». Глава государства подчеркнул, что завершение операции в Курской области ускоряет дальнейшие действия российской армии на фронте и приближает полный разгром противника. Он поздравил личный состав и командиров ВС РФ, поблагодарив их за мужество и героизм.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также поздравил жителей региона с его освобождением от подразделений ВСУ, уточнив, что предстоит «огромная работа по разминированию, расчистке и восстановлению территории региона».

По данным Валерия Герасимова, ВСУ потеряли в боях в Курской области примерно 76 тыс. военнослужащих. Он также рассказал, что оборона ВСУ рухнула после операции с трубой в Курской области, через которую российские военные пробрались в тыл противника: начался хаотичный отход, и «за пять дней площадь вклинения уменьшилась в 2,5 раза». Также, по данным главы Генштаба, группировка «Север» завершила уничтожение украинских диверсионных групп в районе Поповки Белгородской области.

Бои в Курской области начались 6 августа 2024 года. Последним освобожденным пунктом стал Горналь — село в Суджанском районе.

О том, как российские войска освободили Суджу,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова