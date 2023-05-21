Минобороны РФ объявило о взятии под контроль Артемовска

Минобороны РФ заявило, что российские войска полностью контролируют город Артемовск (Бахмут). Президент Владимир Путин поздравил с этим бойцов частной военной компании «Вагнер» и российских военных. Украинская армия накануне, 20 мая, сообщала, что продолжает контролировать «маленький участок» населенного пункта, из которого придется выйти.

Минобороны РФ сообщило в Telegram, что контроль над городом установлен «в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск». Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин накануне также заявлял о взятии города под контроль.

В восточной группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее заявляли о проблемной ситуации в Бахмуте и предполагали, что рано или поздно из города придется выйти. «Остался очень маленький участок, и его уже легко обстреливать и держать много людей там сложно. Поэтому ясно, что рано или поздно из соображений безопасности мы оттуда выйдем»,— сказал представитель восточной группировки ВСУ «Вильному радио». Цитату приводят УНИАН и «Страна.ua», однако первое издание ссылается на помощника спикера восточной группировки ВСУ, второе — на самого спикера Сергея Череватого. На сайте радио приводятся только слова господина Череватого о продолжении боев в городе. Минобороны Украины днем 20 мая сообщало, что украинские войска продолжают удерживать «определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор».

Артемовск находится на севере Донецкой народной республики. До начала боевых действий в нем проживали около 72 тыс. человек. Бои за город продолжались с лета 2022 года. По информации СМИ, у украинских и американских военных разный взгляд на необходимость сохранения за Украиной контроля над Бахмутом. Киев выступал за продолжение обороны города и усиление операции. По мнению Белого дома, отступление ВСУ от Бахмута не будет иметь стратегического значения.