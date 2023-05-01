Авторитетному бизнесмену напомнили о петербургском вице-губернаторе

В минувшие выходные ФСБ сообщила об установлении заказчика совершенного более четверти века назад убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, одного из самых громких даже по меркам 1990-х преступления. По данным спецслужбы, за расстрелом чиновника стоял авторитетный петербургский бизнесмен Владимир Барсуков (Кумарин), создатель и лидер тамбовского преступного сообщества, уже осужденный за ряд особо тяжких преступлений на 23,5 года. Адвокат Барсукова выразил недоумение новой претензией силовиков в адрес подзащитного и высказал предположение, что того могли оговорить уже осужденные лица ради облегчения своей участи. Если дело дойдет до суда и бизнесмена признают виновным, то ему грозит пожизненное заключение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Барсуков (Кумарин) во время оглашения приговора в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга (март 2019 года)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Владимир Барсуков (Кумарин) во время оглашения приговора в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга (март 2019 года)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С неожиданным сообщением о раскрытии совершенного в 1997 году в Санкт-Петербурге убийства Михаила Маневича ФСБ выступила в минувшее воскресенье. По данным спецслужбы, распутать это уголовное дело чекистам совместно с сотрудниками МВД удалось благодаря показаниям, которые дали непосредственные исполнители преступления. В ФСБ отметили, что «задокументирована причастность к совершению преступления двух членов ОПГ Санкт-Петербурга», один из которых вел наблюдение за местом жительства чиновника и передавал своему подельнику информацию о его передвижении. Второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор. Имена исполнителей пока не раскрываются.

Покушение на вице-губернатора Михаила Маневича, возглавлявшего комитет по управлению городским имуществом администрации Северной столицы, было совершено около 9 часов утра 18 августа 1997 года, когда он вместе с женой Марией и водителем ехал на работу в Смольный.

Снайпер выстрелил в него из автомата Калашникова с оптическим прицелом (оружие было брошено на месте) с чердака дома №76 по Невскому проспекту. Все восемь выпущенных им пуль попали в крышу автомобиля. Михаил Маневич получил три пулевых ранения — в шею и грудь. Все они оказались смертельными. Это преступление, на раскрытие которого поначалу были брошены опытнейшие следователи и оперативники, долгое время «примеряли» к самым разным ОПГ и крупным бандитам. Теперь киллеры дали признательные показания и, как сообщили в ФСБ, рассказали, что преступление было совершено по заказу Владимира Барсукова, который лично передал им автомат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Маневич был убит 18 августа 1997 года

Фото: ТАСС Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Маневич был убит 18 августа 1997 года

Фото: ТАСС

Адвокат Сергей Афанасьев, представляющий интересы Владимира Барсукова, сообщил “Ъ”, что информация ФСБ стала для него неожиданностью. Господин Афанасьев предположил, что показания на его подзащитного могли дать некие осужденные, которым могли пообещать за это досрочное освобождение или другие поблажки. «Как я понимаю, они сейчас находятся в местах лишения свободы, им можно сейчас обещать все, включая освобождение. И они вдруг что-то вспомнили через 25 лет. И непонятно, почему было обнародовано такое сообщение: предъявите сначала обвинение, получите показания от моего клиента». Адвокат уточнил, что на данный момент никто из следователей с ним на связь не выходил. Господин Афанасьев отметил, что последнее время правоохранительные органы то и дело пытаются связать его подзащитного с громкими делами: «Все эти годы вешали все, что можно было».

Отметим, что Владимир Барсуков (Кумарин), которого в свое время СМИ называли «ночным хозяином Петербурга», уже несколько раз представал перед судом. В 2009 году основатель и лидер тамбовского ОПС был приговорен к 14 годам колонии за рейдерские захваты. В 2016-м ему добавили срок за организацию покушения на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, а в 2019-м — по делу ОПС. По совокупности вынесенных приговоров общее наказание, назначенное Владимиру Барсукову, составляет сейчас 23,5 года. Кроме того, ему инкриминируют причастность к убийству депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году и убийствам двух его сподвижников Георгия Позднякова и Яна Гуревского, совершенным в 2000 году. Если вина бизнесмена будет доказана и на этот раз, то ему грозит пожизненное заключение.

Интересно, что в декабре 2021 года из колонии в Вологодской области условно-досрочно был освобожден другой организатор тамбовского ОПС Вячеслав Дроков, приговоренный ранее к 20,5 года колонии строгого режима.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург