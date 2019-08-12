При взрыве на полигоне погибли пять инженеров атомного КБ

Как стало известно, взрыв на ракетном полигоне ВМФ под Северодвинском 8 августа унес жизни пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра «Росатома». Для выяснения причин катастрофы на место происшествия в составе спецкомиссии выехал его директор Валентин Костюков. Руководители ядерного центра дали первые комментарии. По словам ученых, подготовка к испытаниям на полигоне прошла в полном соответствии с установленными правилами, а ЧП стало следствием непредвиденных обстоятельств.

В минувшие выходные стало известно, что при взрыве на морском ракетном полигоне под Северодвинском (Архангельская область) 8 августа погибли пять сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) «Росатома». Еще трое получили ранения, в основном переломы, их жизни угрозы нет. «Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке»,— заявили в «Росатоме». По данным госкорпорации, двигатель располагался на морской платформе, после испытаний произошли возгорание и взрыв, и испытателей отбросило в море.

«Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших»,— отметили в «Росатоме», добавив, что трагедия произошла из-за «стечения факторов», что нередко случается при испытаниях новых технологий.

После инцидента в Северодвинске наблюдалось непродолжительное повышение радиационного фона, сразу после ЧП акватория Двинского залива по требованию военных была закрыта для гражданских судов.

Позже стали известны имена погибших — Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Все они работали в КБ №12 центра. В Сарове, где расположен РФЯЦ-ВНИИЭФ, объявлен двухдневный траур. Прощание с погибшими испытателями, которых представят к наградам, состоится в понедельник. Источники “Ъ” в структурах «Росатома» говорят, что в связи с трагедией руководитель ядерного центра Валентин Костюков отменил празднование своего 70-летия 12 августа, он работает в составе спецкомиссии по расследованию причин трагедии. Пресс-секретарь РФЯЦ-ВНИИЭФ Гульнара Урусова в субботу отказалась комментировать “Ъ” эту информацию.

В воскресенье вечером первые комментарии по поводу ЧП руководителей ядерного центра были показаны на саровском «Канале-16». Валентин Костюков рассказал, что ядерный центр «достаточно серьезно» около года готовился к работам в акватории Белого моря. Специалисты спроектировали специальные стенды для испытаний, провели аттестацию сотрудников, создали «оборудование, программы, методики». «Казалось бы, все должно быть реализовано,— сказал глава центра.— Но, к сожалению, ситуация пошла по нештатному варианту, сейчас работает государственная комиссия по расследованию причин».

Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Соловьев сообщил, что ядерный центр с 1960-х годов занимается разработками источников энергии, тепловой и электрической, с использованием радиоактивных, делящихся материалов, в том числе изотопов:

«Эти малогабаритные источники сегодня необходимы и для космоса, и для удаленных арктических районов, где не требуется их обслуживание».

В свою очередь, заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, член-корреспондент РАН Александр Чернышев добавил, что повышенный вдвое радиационный фон после испытаний продержался лишь час, после чего вернулся в норму. Он также подчеркнул, что при любой разработке в центре особое внимание уделяется вопросам безопасности.

Руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ встретилось с семьями погибших, им будут выплачены разовые компенсации в размере 120 минимальных должностных окладов, а детям до совершеннолетия будут платить средний заработок их отцов.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород