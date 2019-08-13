Воздействие радиации объявили ничтожным

Во вторник Росгидромет подтвердил превышение уровня радиации в 16 раз на одном из постов в Северодвинске после взрыва на морском ракетном полигоне. ЧП произошло 8 августа, во время испытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Ранее информация о повышении радиационного фона спровоцировала панику среди жителей Архангельской области, а во многих аптеках вырос спрос на йод. В МЧС заявляют, что превышение фона носило кратковременный характер и «может считаться по своему воздействию ничтожным». Тем временем во вторник с утра местные власти рекомендовали жителям поселка Нёнокса, близ которого и произошел взрыв, покинуть в среду свои дома в связи с работами на военном полигоне. Впрочем, после новой волны паники местных жителей было объявлено об отмене работ.

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) зафиксировало скачок мощности радиоактивного излучения 8 августа, после аварии на полигоне под Северодвинском, заявили во вторник в Росгидромете. «В шести из восьми пунктов города Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4–16 раз по сравнению с фоновыми значениями для данной территории»,— говорится на сайте службы.

Также во вторник в управлении МЧС по Архангельской области сообщили, что лабораторные пробы из Северодвинска и Нёноксы соответствуют показателям нормы.

«Начиная с 8 августа специалистами центра гигиены и эпидемиологии по Северодвинску были проведены исследования проб грунта, речной и морской воды, песка из различных точек Северодвинска и поселка Нёнокса. Лабораторный анализ показал, что все пробы соответствуют естественному природному фону по альфа-, бета- и гамма-частицам»,— сказано в сообщении. Там добавили, что все эти дни естественный природный фон в городах Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, в Приморском и Онежском районах, в поселке Нёнокса, Солза находился в пределах нормы: «Замеры проб, выполненные независимыми экспертами, показали результаты, идентичные полученным специалистами центра гигиены и эпидемиологии по Северодвинску».

Взрыв на морском ракетном полигоне (в/ч 09703) неподалеку от поселка Нёнокса (около 40 км от Северодвинска) произошел 8 августа. Минобороны сообщило о двух погибших и шести пострадавших «при испытании жидкостной реактивной двигательной установки». В местных СМИ появилась информация о том, что в общей сложности пострадало до 15 человек. 10 августа «Росатом» сообщил, что погибли пятеро сотрудников, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания в составе ракеты.

Через некоторое время после взрыва появились сведения о резком повышении радиационного фона в Северодвинске.

Тогда начальник отдела гражданской защиты администрации города Валентин Магомедов сообщил “Ъ”, что в течение получаса радиационный фон примерно втрое превышал допустимый, однако опасности для здоровья горожан это не представляло. Тем не менее информация о скачке уровня радиации вызвала панику среди жителей Архангельской области. Тогда местное издание 29.ru сообщило о том, что жители Северодвинска и Архангельска раскупили йод в ряде аптек, в других говорили о его наличии, но подтверждали высокий спрос на товар.

«Достигнув максимальных значений 8 августа в 12:00, значения мощности дозы на постах вернулись к уровням природных фоновых значений уже к 12:30»,— сказали “Ъ” в пресс-службе МЧС со ссылкой на заключение специалистов Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ). Там добавили, что превышение фона носило кратковременный характер и «может считаться по своему воздействию ничтожным».

«Максимальное значение, по данным территориальной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), представленным Северным УГМС, было в Северодвинске на уровне 1,78 микрозиверта в час. Полная доза от такого кратковременного повышения фона на уровне 1–2 микрозиверта. Это гораздо меньше, чем получает пациент в ходе медицинских рентгенологических обследований,— объяснил “Ъ” научный руководитель ИБРАЭ РАН, академик РАН Леонид Большов.— Такой уровень можно сравнить, к примеру, с той дозой солнечной радиации, что получает пассажир самолета во время часового полета на высоте от 10 тысяч метров. Сравнение показывает, что во время обычного полета из Москвы во Владивосток, который длится в среднем до восьми часов, пассажиры получают дозу радиации в несколько раз большую, чем можно было получить в Северодвинске. К тому же в Северодвинске уровень дозы повышался кратковременно и почти сразу пришел в норму».

Собеседник “Ъ” в МЧС региона сообщил, что ведомство просили не комментировать превышение радиации на прошлой неделе: «Это была ошибка, что сразу спровоцировало панику среди населения, спрос на йод. Это все было можно прогнозировать. Но мы еще в четверг могли сказать, что превышение неопасно для человека».

Во вторник с утра архангельские СМИ со ссылкой на местных жителей сообщили, что поселок Нёнокса собираются эвакуировать в среду, 14 августа. Местные издания писали, что от войсковой части жители получили информацию, что в этот день в селе необходимо отсутствовать с пяти до семи часов утра. Руководитель пресс-службы администрации Северодвинска Ксения Юдина сказала журналистам, что власти рекомендовали населению деревни Нёнокса в среду покинуть свои дома в связи с работами на расположенном рядом военном полигоне. Эти сообщения вновь спровоцировали панику в социальных сетях. Позже госпожа Юдина сообщила “Ъ”, что работы на военном полигоне, изначально назначенные на 14 августа 2019 года, отменили.

На какой срок их перенесли, пока неизвестно. Она пояснила, что местные жители самостоятельно решают, будут ли они покидать свое жилье на время работ на полигоне: «Их никто не заставляет уезжать. Предложение носит рекомендательный характер».

По словам местных жителей, предложения на несколько часов покинуть поселок на время работ на полигоне поступают им регулярно.

При этом жительница Нёноксы заявила “Ъ”, что предложений покинуть населенный пункт 14 августа не поступало. «Паники среди населения нет. Все в обычном режиме. О том, что нам рекомендовано на время куда-то переехать, никто не сообщал, а я и не собиралась. Единственная проблема в том, что ждали гостей, которые, начитавшись в интернете кошмаров про взрыв, отменили поездку»,— пояснила она.

Вместе с тем на официальном сайте первой городской клинической больницы Архангельска появилась информация о том, что в городском эндокринологическом центре открыта запись на консультации к врачам и исследования (включая пункцию щитовидной железы). В городской администрации заявили, что это не связано с происшествием на военном полигоне. Там также сообщили, что специалисты медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП на военном полигоне, направлены на обследование в федеральный медицинский центр. В пресс-службе добавили, что о необходимости такого обследования заявили сами медработники.

В пресс-службе МЧС также заявили “Ъ”, что ведется постоянный мониторинг состояния окружающей среды и замеры радиационного фона: «Он везде на территории Архангельской области не превышает естественный природный. Причин для беспокойства нет». В пресс-службе Минобороны на запрос “Ъ” о предполагаемой эвакуации поселка оперативно ответить не смогли.

Анна Васильева, Анастасия Московкина; Анна Виноградова, Архангельск