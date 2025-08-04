Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» требуют почти 66 млн рублей по иску

Общая сумма гражданских исков, поданных в рамках уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле», достигла около 66 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные документов суда.

Полная сумма гражданских исков составляет 65 млн 764 тыс. 603 руб., говорится в документе.

Потерпевшими по делу о нападении на концертный зал в Красногорске в том числе были признаны операторы сотовой связи МТС и «Т2 Мобайл», а также четыре другие организации. Потерпевшие могут участвовать в судебном процессе и иски о компенсации морального и материального ущерба.