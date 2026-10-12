Росавиация разрешила увеличить срок службы SSJ-100 до 20 лет
Росавиация одобрила расширение назначенного ресурса самолетов SSJ-100 до 20 лет
12.10.2026, 21:18
Самолеты SSJ-100 с двигателями SaM146 (выпущены до 2022 года) и с увеличенной дальностью получили одобрение главного изменения (ОГИ) типовой конструкции. Назначенный ресурс самолетов будет расширен, сообщила пресс-служба Росавиации.
Выданный Росавиацией документ расширяет срок эксплуатации самолетов до 20 лет, допустимое число полетов увеличивает до 20 тыс., летных часов — до 40 тыс. «Новые значения подтверждают надежность конструкции самолета и увеличивают назначенный ресурс до 40% от проектных значений»,— сказал главный конструктор программы SSJ Владимир Лавров.
Росавиация объяснила, что ресурсные ограничения силовых элементов конструкции увеличиваются после расчетов, ресурсных испытаний натурных конструкций и обобщения опыта эксплуатации. В России сейчас используются 154 самолета SSJ-100. Крупнейшие эксплуатанты — авиакомпании «Россия», «Азимут» и Red Wings.