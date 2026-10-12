Росавиация разрешила увеличить срок службы SSJ-100 до 20 лет

Выданный Росавиацией документ расширяет срок эксплуатации самолетов до 20 лет, допустимое число полетов увеличивает до 20 тыс., летных часов — до 40 тыс. «Новые значения подтверждают надежность конструкции самолета и увеличивают назначенный ресурс до 40% от проектных значений»,— сказал главный конструктор программы SSJ Владимир Лавров.