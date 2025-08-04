Все исполнители теракта в «Крокусе» признали вину

Четверо исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» признали вину в преступлении во время первого заседания. Речь идет о Шамсидине Фаридуни, Далерджоне Мирзоеве, Мухаммадсобире Файзове и Сайдакраме Муродали Рачабализоде. Об этом сообщила ТАСС адвокат потерпевших Людмила Айвар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«РИА Новости» со ссылкой на одного из участников процесса написало, что полностью вину признали лишь трое исполнителей. Так Фаридуни признал вину и раскаялся, Файзов попросил прощения за пожар, а Мирзоев попросил прощения у потерпевших. Рачабализода же признал, что состоял в группировке «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, запрещенная в России) и совершал джихад. Вину в теракте он не признал. Кроме того, из 15 соучастников исполнителей восемь частично признали вину.

2-й Западный окружной военный суд сегодня приступил к рассмотрению дела о теракте в «Крокусе» в здании Мосгорсуда. Помимо исполнителей, на скамье подсудимых оказались еще 15 человек. Всего в деле фигурируют 2,4 тыс. потерпевших. Заявлены иски на общую сумму 65,7 млн руб. Рассматривать дело будет тройка судей в закрытом режиме по просьбе гособвинения.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Тройка судей и никаких присяжных».

Никита Черненко