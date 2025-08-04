Суд закрыл процесс по делу о теракте в «Крокусе»

2-й Западный окружной военный суд решил рассмотреть в закрытом режиме уголовное дело о теракте в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Перед началом рассмотрения судьи на протяжении часа устанавливали личности фигурантов. Так выяснилось, что у них все имеется среднее образование. В зале также присутствовали около 19 адвокатов, переводчики с трех языков и порядка 30 потерпевших.

С просьбой закрыть слушание дела выступил прокурор Евгений Потапов. Он объяснил это тем, что правоохранители получили данные «о намерении со стороны сообщников подсудимых совершить провокации». Кроме того, в материалах дела содержится секретная информация и данные, которые могут помешать следствию против других фигурантов. Всего в обвинительном заключении более 9 тыс. страниц.

Против закрытия процесса выступила адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы более 120 потерпевших. Она предложила закрыть слушание только тогда, когда упоминается секретная информация. Остальные адвокаты поддержали ходатайство гособвинения.

Слушание дела началось сегодня в здании Мосгорсуда. Его будет проводить тройка судей. Всего в деле заявлено 2,4 тыс. потерпевших, включая шесть организаций. Сумма исков по делу превысила 65,7 млн руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Тройка судей и никаких присяжных».

Никита Черненко