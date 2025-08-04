Началось слушание дела о теракте в «Крокусе»

2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Всего на скамье подсудимых 19 человек, включая четырех исполнителей преступления. Непосредственно в теракте обвиняют 13 человек, остальных — в содействии террористической деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В зале суда

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В зале суда

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Дело слушает коллегия из трех судей в здании Мосгорсуда. Заседание началось в открытом режиме, однако процесс будет слушаться в закрытом. Это связано с наличием секретной информации в деле, а также данных, которые могут помешать следствию против объявленных в розыск фигурантов.

По данным ТАСС, на заседание пришли более 100 журналистов. Адвокат Игорь Турнов, представляющий интересы потерпевших, заявил о планах добиваться самого жесткого, но справедливого приговора. Еще один представитель пострадавших Людмила Айвар сообщала, что суд отказался рассматривать дело с участием присяжных. Инстанция также отклонила ходатайство обвиняемых о возвращении материалов на доследование.

Всего в деле фигурирует 2400 потерпевших. В их числе — операторы МТС, «Т2 Мобайл» и еще четыре организации. Общая сумма гражданских исков достигла 65,7 млн руб.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Его исполнители ворвались в здание перед концертом группы «Пикник», а затем подожгли концертный зал. Жертвами стали 149 человек, из них около 70 погибли из-за возникшего пожара.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Тройка судей и никаких присяжных».

Никита Черненко