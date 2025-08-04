Обвиняемым в теракте в «Крокусе» просят продлить арест на полгода

Гособвинитель попросил суд продлить на полгода (до 7 января 2026 года) арест фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом рассказала ТАСС адвокат потерпевших Людмила Айвар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Дело рассматривает тройка судей 2-го Западного окружного военного суда. Заседание проходит в здании Мосгорсуда. Ранее госпожа Айвар сообщила, что все исполнители полностью признали вину в преступлении и заявили о раскаянии.

Слушание проходит в закрытом от СМИ режиме по ходатайству обвинения. Это связано с наличием секретной информации в материалах дела и сведениями, которые могут помешать следствию против других фигурантов. Кроме того, прокурор Евгений Потапов сказал, что правоохранители получили данные о возможных провокациях со стороны сообщников подсудимых.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. В его результате погибли 149 человек, около 70 из них — из-за начавшегося пожара. В деле фигурируют 2,4 тыс. потерпевших, включая мобильных операторов МТС и «Т2 мобайл», и еще четыре организации. Сумма гражданских исков по делу превысила 65,7 млн руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Тройка судей и никаких присяжных».

Никита Черненко