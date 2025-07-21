Тройка судей и никаких присяжных

Во 2-м Западном окружном военном суде прошли предварительные слушания по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», совершенном в марте 2024 года. Представители 19 обвиняемых среди прочего требовали прекратить их уголовное преследование, обеспечить судом с участием присяжных и отпустить на волю, но добиться смогли только рассмотрения дела тройкой профессиональных судей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Предварительные слушания в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса прошли в закрытом для СМИ и публики режиме. Более того, журналистов, примелькавшихся на других военных процессах, не пустили даже в сам суд. В последнем потерпевшую и обвиняемую стороны развели по разным залам. Подсудимые и их защитники, в основном назначенные государством, были представлены на слушаниях очно, потерпевшие и их защита наблюдали за происходящим на экранах видеомониторов из двух других помещений.

Как выяснилось, четверо подсудимых, в том числе Джабраил Аушев, попросили суд прекратить их уголовное преследование, потому что они напрямую, даже по версии следствия, не участвовали в массовом убийстве.

Джабраилу Аушеву и его земляку из Ингушетии, например, инкриминируется участие в незаконном обороте оружия и боеприпасов. За 3 млн руб. он с товарищами (двое находятся в розыске) переделали охолощенные автоматы Калашникова в боевые и вместе с патронами заложили их в тайники, передав координаты другим пособникам нападавших. По данным авторов ходатайства, никто из них не знал, для какой акции понадобилось вооружение.

Кроме того, ряд фигурантов просил рассматривать их уголовное дело с участием суда присяжных, изменить им меры пресечения в виде содержания под стражей на более легкие. Адвокат одного из подсудимых и вовсе попросил вернуть уголовное дело в Генпрокуратуру, утверждая, что было нарушено право его клиента на защиту.

В итоге председательствующий судья удовлетворил только просьбу о рассмотрении дела тройкой профессиональных судей (присяжным дела террористов не подсудны).

Более того, в суде решили, что в связи с большим количеством обвиняемых и потерпевших и резонансом самого происшедшего слушания по делу будут проводиться три раза в неделю. А стартует разбирательство, которое будет проходить в открытом режиме, 4 августа.

Комментируя итоги слушаний, адвокат Людмила Айвар, представляющая большинство потерпевших по делу, сообщила, что они выступали против удовлетворения всех ходатайств защиты подсудимых, кроме тройки. Госпожа Айвар отметила, что часть потерпевших заявила иски к подсудимым, но она полагает, что даже в случае удовлетворения требований от них «не достанется ничего». Материальные претензии ее доверители, по словам госпожи Айвар, собираются адресовать к хозяевам «Крокус Сити Холла» и МЧС, обращая внимание на то, что смерть большинства жертв теракта наступила не из-за огнестрельных ранений, а из-за отравления угарным газом. Поджог зрительного зала устроили нападавшие, но далеко не все меры для предотвращения трагедии были приняты.

Перед окружным судом предстанут:

Фаридун Шамсидин, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидакрам Муродали Рачабализода, Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджон Давлатхон Юсуфзода, Назримада Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, Исроил Исломов, Диловар Исломов и Аминчон Исломов.

Они обвиняются Главным следственным управлением СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в террористической организации), ст. 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту), ч. 4 и 6 ст. 222 УК (незаконный оборот огнестрельного оружия), ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств), ч. 3 ст. 223 УК (незаконное изготовление огнестрельного оружия), ч. 3 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 1.1 и 3 ст. 205.1 УК (вооружение лица в целях совершения теракта, финансирование терроризма и пособничество терроризму), а также ст. 322.3 УК (фиктивная регистрация иностранных граждан по месту жительства).

По версии следствия, двое разыскиваемых сейчас граждан Таджикистана, «действуя в интересах высшего политического руководства Украины», организовали на территории Российской Федерации деятельность трех ячеек группировки «Вилаят Хорасан», входящей в международную террористическую организацию «Исламское государство» (обе организации запрещены в России). В ячейки они, «апеллируя к их религиозным чувствам», вовлекли граждан Таджикистана Мирзоева, Фаридуни, Рачабализоду, Файзова, Солиевых, Исмоилова, Гадоева, Хамидова, Лутфуллои, Курбонова, Юсуфзоду, Шарипзоду, которым дали указание совершить теракт в Москве. Проведя «разведку на местности», они в итоге остановили выбор на концертном зале, полагая, что в день выступления популярной группы в нем соберется несколько тысяч человек, которых они и планировали убить.

В Генпрокуратуре, утвердившей обвинение, уточнили, что помимо основных исполнителей теракта их сообщники вооружали нападавших, финансировали акцию, обеспечивали их транспортом и жильем.

22 марта 2024 года Рачабализода, Файзов, Мирзоев и Фаридуни в здании «Крокуса» совершили теракт, жертвами которого стали 147 человек, еще 3 пропали без вести, а 336 посетителей и сотрудников получили ранения, телесные повреждения, ожоги и отравления угарным газом. Причиненный терактом ущерб составил более 5,7 млрд руб.

Давая показания, непосредственные исполнители теракта сообщили, что употребляли наркотики, а после преступления собирались скрыться на Украине.

Уголовное дело в отношении сотрудников самого «Крокус Сити Холла», обвиняемых в оказании посетителям услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), до суда пока не дошло.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев