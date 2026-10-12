В Курской области запускают новую систему борьбы с украинскими дронами

Ранее сопровождение траектории цели работало только со стационарного компьютера, а информацию о том, где и как перехватывать дрон, передавали полевым группам по телефону или рации. Новое мобильное приложение позволяет транслировать на гаджеты членов МОГ полную картину обстановки в воздухе. По словам председателя правления ЦБСТ Андрея Безрукова, мобильный модуль рассчитан на работу при нестабильной связи и проблемах со спутниковой навигацией и не требует дорогостоящего специализированного оборудования.