В Курской области запускают новую систему борьбы с украинскими дронами
12.10.2026, 21:32
В Курской области началось тестирование приложения для телефонов и планшетов, которое позволит мобильным огневым группам (МОГ) в режиме реального времени получать информацию о местоположении БПЛА и выбрать оптимальные способы перехвата. Также новая система самостоятельно распределяет цели между группами исходя из их местоположения, доступных маршрутов движения и направления полетов самого беспилотника.
Новое приложение является элементом системы мониторинга воздушного пространства «Яким», внедрение которой в регионе началось год назад. Система, разработанная Центром беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), уже активно используется властями региона.
Ранее сопровождение траектории цели работало только со стационарного компьютера, а информацию о том, где и как перехватывать дрон, передавали полевым группам по телефону или рации. Новое мобильное приложение позволяет транслировать на гаджеты членов МОГ полную картину обстановки в воздухе. По словам председателя правления ЦБСТ Андрея Безрукова, мобильный модуль рассчитан на работу при нестабильной связи и проблемах со спутниковой навигацией и не требует дорогостоящего специализированного оборудования.
Следующий этап в развитии «Якима» — интеграция с системой информационного взаимодействия Минобороны «Свод», что расширит возможности по анализу и прогнозированию воздушной обстановки. Власти области уже ознакомили Минобороны с новой разработкой, и там, по словам курских чиновников, «предложением заинтересовались».
В перспективе систему также планируют связать с мобильными пулеметными турелями с автоматизированным прицеливанием, а также передавать данные о целях в соседние регионы.