Банк «Яндекса» временно не будет начислять проценты за просрочку по кредиту
12.10.2026, 21:17
«Яндекс Банк» не будет начислять проценты за просрочку платежей по кредиту и «Супер Сплиту» до тех пор, пока работа сервисов не восстановится. Условия погашения на этот период также меняться не будут.
«Не переживайте, если вы пытались оплатить в момент недоступности сервиса, мы учтем это, и ваш несовершенный платеж не будет считаться просроченным»,— указано в сообщении на сайте «Яндекс Банка». Внести необходимую сумму можно будет, когда работа сервиса восстановится.
Отдельные функции банковской экосистемы «Яндекса» могут быть недоступны у части пользователей. Оплачивать покупки по-прежнему можно пластиковой картой «Яндекс Пэй». «Пока не можем сказать точно, когда все снова заработает. Наши команды уже работают над восстановлением сервисов»,— заверили в компании.
ВСУ за последние дни атаковали дата-центры Яндекса в Рязанской области, в Калуге и Владимире — работа последнего из-за повреждения инфраструктуры была остановлена. После ударов произошли массовые сбои в сервисах Яндекса, а также компаний, которые арендовывали сервера.