У Тегерана пытаются прощупать ядерный пульс

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возвращения к боевым действиям против Ирана. Об этом он заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась вечером 7 июля в Белом доме. Израиль допускает, что Тегеран может возобновить свои ядерные разработки, несмотря на то что ключевые объекты его ядерной программы были уничтожены или серьезно повреждены в июне, в ходе 12-дневной войны. Господин Нетаньяху дал понять, что добивается от Вашингтона согласия на дальнейшие силовые действия как против Ирана, так и против группировки «Хамас», с которой с 6 июля идут непрямые переговоры о прекращении огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Если вам удалось избавиться от опухоли, это не значит, что она не вернется,— заявил Биньямин Нетаньяху, беседуя с журналистами в Белом доме перед переговорами с Дональдом Трампом.— Необходимо постоянно следить за ситуацией, чтобы гарантировать, что не будет попыток возвращения (к производству высокообогащенного урана.— “Ъ”)». Кроме того, заметил глава израильского правительства, постоянный контроль — это гарантия, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не придется повторять свою масштабную операцию «Народ как лев» против Ирана, которая проходила с 13 по 25 июня.

Эта война, сказал господин Нетаньяху, принесла Израилю «историческую победу, которая уже изменила облик Ближнего Востока».

Незадолго до встречи в Белом доме портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Израиль всерьез просчитывает вариант возобновления боевых действий против Ирана, подозревая его в намерении восстановить свою ядерную программу. По словам собеседников Axios, господин Нетаньяху во время своего визита в Вашингтон как раз и рассчитывал добиться от президента США разрешения на применение силы, если такая необходимость возникнет. У Израиля ранее сложилось впечатление, что Белый дом одобрит израильские удары «при определенных обстоятельствах», говорят источники Axios.

Однако во время публичной части переговоров с израильским премьер-министром Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Иран хочет мира. Он якобы даже запросил новый раунд переговоров с США. «У нас в отношении Ирана есть болезненные санкции,— пояснил американский лидер.— И я бы хотел быть в состоянии в надлежащее время отменить эти санкции, дать им (властям Ирана.— “Ъ”) шанс на восстановление». Глава Белого дома добавил: «Я бы хотел, чтобы Иран мирным образом восстановился, а не скандировал “Смерть Америке, смерть США, смерть Израилю”, как они это делали».

Как утверждает спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, американо-иранские переговоры могут состояться уже на следующей неделе и стать первым раундом диалога впервые с момента завершения 12-дневной войны. Однако 8 июля МИД Ирана не подтвердил, что запрашивал какую-либо встречу с американской делегацией.

Спецслужбы США и Израиля сейчас внимательно мониторят обстановку вокруг нескольких ядерных объектов Ирана, пораженных во время операции «Народ как лев».

Об этом говорят источники Axios. По мнению профильных ведомств, высокообогащенный ядерный материал после ударов остался внутри заводов с разветвленной подземной инфраструктурой, и есть опасения, что иранская сторона захочет извлечь обогащенный материал из-под завалов и начать работы по восстановлению своего потенциала.

Другой важной темой американо-израильских переговоров в Белом доме стала ситуация в секторе Газа. 8 июля господин Уиткофф отправился в Катар, чтобы принять участие в непрямых переговорах между Израилем и «Хамасом» о прекращении огня. «У нас есть возможность наконец заключить мирное соглашение, и я надеюсь, что это произойдет очень скоро»,— заявил господин Уиткофф во время встречи лидеров США и Израиля. По данным Axios, сейчас глава Белого дома оказывает давление на стороны вооруженного конфликта в секторе Газа с целью добиться сделки. Она, по мнению американской стороны, должна включать в себя 60-дневное прекращение огня и поэтапное освобождение израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года.

Право ответить на вопрос журналистов о возможности предоставления палестинцам собственной государственности господин Трамп уступил своему гостю. Тот, в свою очередь, заметил: населению Газы необходимо дать право на самоуправление, но «никаких полномочий», которые могли бы угрожать Израилю. «Это означает, что определенные полномочия, такие как обеспечение общей безопасности, всегда будут оставаться в наших руках. Теперь это факт, и никто в Израиле не согласится ни на что другое, потому что мы не совершаем самоубийств»,— заметил премьер. «У них уже было государство — государство “Хамаса”, и посмотрите, что они сделали: устроили ужасающую резню, насиловали наших женщин и убивали наших мужчин»,— добавил Нетаньяху.

Израильский премьер дал понять, что не сбрасывает со счетов план США по «добровольному» расселению и реконструкции Газы.

«Если люди хотят остаться, они могут остаться, однако, если они хотят уйти, они должны иметь возможность уйти. Это не должно быть тюрьмой. Это должно быть открытое место и давать людям свободный выбор»,— заметил Биньямин Нетаньяху. По его словам, еврейское государство пытается найти несколько стран, которые бы согласились разместить у себя беженцев из прибрежного анклава.

Во время встречи в Вашингтоне израильский премьер передал президенту США копию рекомендательного письма, которое направил в Нобелевский комитет с предложением выдвинуть господина Трампа на Нобелевскую премию мира. Как предположил господин Нетаньяху, именно при посредничестве 47-го президента США на Ближнем Востоке может установиться мир.

Впрочем, есть сомнения, что Нобелевский комитет всерьез прислушается к рекомендации, полученной от израильского премьера.

Нил Кербелов