Кто остановит льва

Беспрецедентный по масштабам обмен ударами между Израилем и Ираном, начавшийся утром 13 июня, уже привел к многочисленным человеческим жертвам и большим разрушениям с обеих сторон. В ответ на первую волну израильских воздушных атак в рамках операции «Народ как лев» Иран после многочасового замешательства обрушил на Израиль сотни ракет и дронов. Взаимные воздушные атаки продолжаются трое суток подряд. Израильские власти утверждают, что их операция закончится только с уничтожением подземного завода по обогащению урана в Фордо, но если Иран продолжит отвечать, то его столичный регион будет стерт с лица земли. В воскресенье, 15 июня, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности заключить соглашение с США, гарантирующее отсутствие у Тегерана ядерного оружия, что можно интерпретировать как его готовность идти на уступки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография К 15 июня израильская авиация расширила список целей за счет объектов иранской энергетической и нефтегазовой инфраструктуры. На фото: пожар после удара по нефтехранилищу Шахран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Израильский полицейский идет вдоль разрушенного в результате иранской атаки дома Фото: Ronen Zvulun / Reuters Следующая фотография 1 / 2 К 15 июня израильская авиация расширила список целей за счет объектов иранской энергетической и нефтегазовой инфраструктуры. На фото: пожар после удара по нефтехранилищу Шахран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Израильский полицейский идет вдоль разрушенного в результате иранской атаки дома Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Начало войны

В ночь на 13 июня Израиль перевел многолетний конфликт с Ираном в горячую фазу — самую разрушительную за четыре десятилетия. Свыше 200 израильских истребителей были подняты в воздух, чтобы провести молниеносную операцию против объектов ядерной и оборонной промышленности Исламской Республики. В первые часы военной кампании Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала почти 100 целей в населенных пунктах, находящихся преимущественно на западе страны. В окрестностях Тегерана обстрелам подверглись шесть военных объектов, включая закрытую базу Парчин, где инспекторы Международного агентства по атомной энергии более десяти лет назад зафиксировали испытания взрывчатых веществ.

Не избежали удара и жилые кварталы Тегерана. Израильская армия атаковала комплексы, где компактно проживали высокопоставленные члены военного командования. В результате этих ударов были убиты начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами и глава штаба экстренного реагирования Хатем-Голамали Рашид. Эти высшие командиры, начавшие свою карьеру во время ирано-иракской войны 1980–1988 годов, представляли неформальную группу влияния внутри иранского военного руководства, которая отвечала за стратегические направления.

Но военачальники не единственные, кто попал в израильский список целей. В нем оказались 25 иранских ученых-ядерщиков, которые, как полагают в Израиле, участвовали в разработке ядерного оружия. По данным агентства Reuters, 14 из них погибли с пятницы в результате покушений.

В числе жертв оказались и члены делегации, которые вели переговоры по иранской ядерной программе с администрацией президента США Дональда Трампа. Среди них — Али Шамхани, советник иранского верховного лидера Али Хаменеи.

Операция против Ирана оказалась беспрецедентной и по масштабу ее диверсионной компоненты. Задолго до нападения израильская разведслужба «Моссад» смогла ввезти в Иран автоматическое высокоточное оружие, тайно сформировать на территории противника базу дронов-камикадзе, а также поместить часть беспилотников в транспортные средства, чтобы на начальной фазе операции активировать их и вывести из строя иранские системы противовоздушной обороны и ракетные батареи, тем самым открыв небо для израильских ВВС. Часть этих диверсионных операций была возложена на иранских агентов «Моссада», которые помогали смонтировать оборудование «на земле».

К 15 июня израильская сторона расширила список целей за счет объектов иранской энергетической и нефтегазовой инфраструктуры. А командование ЦАХАЛа сообщило об установлении полного контроля над воздушным пространством противника.

По сообщениям пресс-службы ЦАХАЛа, к середине дня в воскресенье ВВС Израиля атаковали 720 объектов на иранской территории.

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Капкан для генералов

Высшее руководство Ирана не исключало нападения со стороны Израиля, но никто не ожидал, что операция начнется в преддверии нового раунда американо-иранских переговоров, запланированного на 15 июня. Об этом заявили The New York Times (NYT) высокопоставленные представители политического и военного руководства Исламской Республики. По их словам, именно этим объясняется то, что в ночь на 13 июня иранские военачальники решили ночевать не в укрытиях, а в своих жилищах в столице.

Но это было не единственным роковым просчетом. В первые часы, когда в Иране узнали о начале израильской операции, командиры ВВС Исламской Республики собрались в подземной ситуационной комнате, чтобы выработать план ответных действий. Однако израильская разведка вычислила место встречи, и ВВС нанесли по нему удар, что привело к гибели всех участников совещания.

Первым ответом на израильское нападение стал запуск Ираном в сторону Израиля 13 июня около сотни дронов-камикадзе. Более мощный ответ со стороны иранцев последовал только через 18 часов после начала израильской военной кампании. В рамках двух поочередных залпов Тегеран выпустил по противнику 100 баллистических ракет, некоторые из них не были перехвачены израильской системой ПВО и поразили военные и гражданские объекты.

В рамках ожесточенных ударов иранская сторона впервые опробовала ракету Shahed Haj Qassem — с дальностью 1,2 тыс. км и усовершенствованной системой наведения.

Помимо израильских военных баз, Иран попытался поразить объекты по производству топлива для истребителей и центры энергоснабжения, утверждает КСИР.

Мощный иранский удар в ночь на 15 июня пришелся на город Бат-Ям вблизи Тель-Авива. Иранская ракета угодила в жилое здание, убив шесть человек, в том числе двух несовершеннолетних.

По подсчетам спасательной службы Magen David Adom, общее число погибших израильтян в воскресенье достигло 13 человек.

Насколько у Тегерана хватит сил на длительный обмен ударами, остается под вопросом. NYT со ссылкой на военных чиновников и экспертов утверждает, что в распоряжении Исламской Республики к утру 15 июня оставалось до 2 тыс. ракет большой дальности. Если темпы взаимных обстрелов сохранятся, то имеющийся ракетный запас Тегеран отстреляет менее чем за неделю, считает NYT.

Фотогалерея Последствия ответного удара Ирана по Израилю Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре Фото: Itay Cohen / Reuters Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива Фото: Ohad Zwigenberg / AP Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Yossi Zeliger / Reuters Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве Фото: Ohad Zwigenberg / AP Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве Фото: Ariel Schalit / AP Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана Фото: Leo Correa / AP Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль Фото: Leo Correa / AP Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Разрушенный дом в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатель с сигнальной лентой Фото: Ronen Zvulun / Reuters Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Reuters / Itai Ron Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены Фото: Tomer Neuberg / AP Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве Фото: Tomer Appelbaum / AP Небо над Иерусалимом Фото: Ohad Zwigenberg / AP Работа ПВО над Ашкелоном Фото: Amir Cohen / Reuters Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters «Железный купол» над Тель-Авивом Фото: Jamal Awad / Reuters Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Ракетный удар по Тель-Авиву Фото: Leo Correa / AP Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ammar Awad / Reuters Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе Фото: Ammar Awad / Reuters Следующая фотография 1 / 37 Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре Фото: Itay Cohen / Reuters Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива Фото: Ohad Zwigenberg / AP Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Yossi Zeliger / Reuters Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве Фото: Ohad Zwigenberg / AP Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве Фото: Ariel Schalit / AP Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана Фото: Leo Correa / AP Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль Фото: Leo Correa / AP Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Разрушенный дом в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатель с сигнальной лентой Фото: Ronen Zvulun / Reuters Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Reuters / Itai Ron Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены Фото: Tomer Neuberg / AP Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве Фото: Tomer Appelbaum / AP Небо над Иерусалимом Фото: Ohad Zwigenberg / AP Работа ПВО над Ашкелоном Фото: Amir Cohen / Reuters Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters «Железный купол» над Тель-Авивом Фото: Jamal Awad / Reuters Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Ракетный удар по Тель-Авиву Фото: Leo Correa / AP Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ammar Awad / Reuters Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе Фото: Ammar Awad / Reuters Смотреть

Перспективы

Выступая с обращением к нации утром 13 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал, что операция против Ирана, нацеленная в сердце его программы по обогащению урана, получила название «Народ как лев». В этой связи он обратился к библейской Книге Чисел, процитировав оттуда следующее высказывание: «Народ как львица встает и как лев поднимается». Нетаньяху мотивировал необходимость военной кампании тем, что масштабы иранских ядерных разработок могли достигнуть опасного для Израиля уровня, и предупредил сограждан, что их ждут нелегкие испытания и боевые действия имеют все шансы затянуться, но еврейское государство готово идти до конца.

Уже на следующий день премьер выступил с уточнением.

«Я говорю — двойная угроза, потому что это и ядерное оружие, и баллистические ракеты».

Он пояснил, что в последнее время Иран нарастил их производство и собирался выйти на выпуск 300 ракет ежемесячно, что могло бы, по подсчетам премьера, составить 20 тыс. ракет в течение шести лет. Каждая из их боеголовок — это как «автобус, полный взрывчатки», подчеркнул господин Нетаньяху. «Они (власти Ирана.— “Ъ”) считают это (ракетную программу.— “Ъ”) дополнительным компонентом, наряду с ядерным оружием, для уничтожения Израиля»,— отметил израильский премьер и пообещал проложить «путь до Тегерана».

Со своей стороны, иранское руководство подчеркнуло, что, начав военную операцию, Израиль нарушил все международные нормы. С этой оценкой согласились в Москве.

«Неспровоцированные военные удары по суверенному государству—члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы,— говорится в заявлении МИД России.— Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям».

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. «Российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации, чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент России обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и с Дональдом Трампом. Последний призвал Израиль и Иран поскорее заключить мирное соглашение и не исключил возможность посредничества Москвы в урегулировании конфликта.

Иранское руководство, судя по всему, готово прислушаться к призыву Вашингтона. Как заявили 15 июня источники The Jerusalem Post, Иран уже обратился к Оману и Катару с просьбой выступить посредником в переговорах с США, в рамках которых можно было бы остановить израильские удары и возобновить диалог о ядерной сделке.

«Мы готовы к любому соглашению, направленному на предотвращение появления у Ирана ядерного оружия»,— заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, что можно интерпретировать как готовность Тегерана идти на уступки.

Нил Кербелов