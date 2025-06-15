Кто остановит льва
Иран заставили выбирать между жизнью и атомом
Беспрецедентный по масштабам обмен ударами между Израилем и Ираном, начавшийся утром 13 июня, уже привел к многочисленным человеческим жертвам и большим разрушениям с обеих сторон. В ответ на первую волну израильских воздушных атак в рамках операции «Народ как лев» Иран после многочасового замешательства обрушил на Израиль сотни ракет и дронов. Взаимные воздушные атаки продолжаются трое суток подряд. Израильские власти утверждают, что их операция закончится только с уничтожением подземного завода по обогащению урана в Фордо, но если Иран продолжит отвечать, то его столичный регион будет стерт с лица земли. В воскресенье, 15 июня, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности заключить соглашение с США, гарантирующее отсутствие у Тегерана ядерного оружия, что можно интерпретировать как его готовность идти на уступки.
Начало войны
В ночь на 13 июня Израиль перевел многолетний конфликт с Ираном в горячую фазу — самую разрушительную за четыре десятилетия. Свыше 200 израильских истребителей были подняты в воздух, чтобы провести молниеносную операцию против объектов ядерной и оборонной промышленности Исламской Республики. В первые часы военной кампании Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала почти 100 целей в населенных пунктах, находящихся преимущественно на западе страны. В окрестностях Тегерана обстрелам подверглись шесть военных объектов, включая закрытую базу Парчин, где инспекторы Международного агентства по атомной энергии более десяти лет назад зафиксировали испытания взрывчатых веществ.
Не избежали удара и жилые кварталы Тегерана. Израильская армия атаковала комплексы, где компактно проживали высокопоставленные члены военного командования. В результате этих ударов были убиты начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами и глава штаба экстренного реагирования Хатем-Голамали Рашид. Эти высшие командиры, начавшие свою карьеру во время ирано-иракской войны 1980–1988 годов, представляли неформальную группу влияния внутри иранского военного руководства, которая отвечала за стратегические направления.
Но военачальники не единственные, кто попал в израильский список целей. В нем оказались 25 иранских ученых-ядерщиков, которые, как полагают в Израиле, участвовали в разработке ядерного оружия. По данным агентства Reuters, 14 из них погибли с пятницы в результате покушений.
В числе жертв оказались и члены делегации, которые вели переговоры по иранской ядерной программе с администрацией президента США Дональда Трампа. Среди них — Али Шамхани, советник иранского верховного лидера Али Хаменеи.
Операция против Ирана оказалась беспрецедентной и по масштабу ее диверсионной компоненты. Задолго до нападения израильская разведслужба «Моссад» смогла ввезти в Иран автоматическое высокоточное оружие, тайно сформировать на территории противника базу дронов-камикадзе, а также поместить часть беспилотников в транспортные средства, чтобы на начальной фазе операции активировать их и вывести из строя иранские системы противовоздушной обороны и ракетные батареи, тем самым открыв небо для израильских ВВС. Часть этих диверсионных операций была возложена на иранских агентов «Моссада», которые помогали смонтировать оборудование «на земле».
К 15 июня израильская сторона расширила список целей за счет объектов иранской энергетической и нефтегазовой инфраструктуры. А командование ЦАХАЛа сообщило об установлении полного контроля над воздушным пространством противника.
По сообщениям пресс-службы ЦАХАЛа, к середине дня в воскресенье ВВС Израиля атаковали 720 объектов на иранской территории.
Капкан для генералов
Высшее руководство Ирана не исключало нападения со стороны Израиля, но никто не ожидал, что операция начнется в преддверии нового раунда американо-иранских переговоров, запланированного на 15 июня. Об этом заявили The New York Times (NYT) высокопоставленные представители политического и военного руководства Исламской Республики. По их словам, именно этим объясняется то, что в ночь на 13 июня иранские военачальники решили ночевать не в укрытиях, а в своих жилищах в столице.
Но это было не единственным роковым просчетом. В первые часы, когда в Иране узнали о начале израильской операции, командиры ВВС Исламской Республики собрались в подземной ситуационной комнате, чтобы выработать план ответных действий. Однако израильская разведка вычислила место встречи, и ВВС нанесли по нему удар, что привело к гибели всех участников совещания.
Первым ответом на израильское нападение стал запуск Ираном в сторону Израиля 13 июня около сотни дронов-камикадзе. Более мощный ответ со стороны иранцев последовал только через 18 часов после начала израильской военной кампании. В рамках двух поочередных залпов Тегеран выпустил по противнику 100 баллистических ракет, некоторые из них не были перехвачены израильской системой ПВО и поразили военные и гражданские объекты.
В рамках ожесточенных ударов иранская сторона впервые опробовала ракету Shahed Haj Qassem — с дальностью 1,2 тыс. км и усовершенствованной системой наведения.
Помимо израильских военных баз, Иран попытался поразить объекты по производству топлива для истребителей и центры энергоснабжения, утверждает КСИР.
Мощный иранский удар в ночь на 15 июня пришелся на город Бат-Ям вблизи Тель-Авива. Иранская ракета угодила в жилое здание, убив шесть человек, в том числе двух несовершеннолетних.
По подсчетам спасательной службы Magen David Adom, общее число погибших израильтян в воскресенье достигло 13 человек.
Насколько у Тегерана хватит сил на длительный обмен ударами, остается под вопросом. NYT со ссылкой на военных чиновников и экспертов утверждает, что в распоряжении Исламской Республики к утру 15 июня оставалось до 2 тыс. ракет большой дальности. Если темпы взаимных обстрелов сохранятся, то имеющийся ракетный запас Тегеран отстреляет менее чем за неделю, считает NYT.
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Последствия ответного удара Ирана по Израилю
Перспективы
Выступая с обращением к нации утром 13 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал, что операция против Ирана, нацеленная в сердце его программы по обогащению урана, получила название «Народ как лев». В этой связи он обратился к библейской Книге Чисел, процитировав оттуда следующее высказывание: «Народ как львица встает и как лев поднимается». Нетаньяху мотивировал необходимость военной кампании тем, что масштабы иранских ядерных разработок могли достигнуть опасного для Израиля уровня, и предупредил сограждан, что их ждут нелегкие испытания и боевые действия имеют все шансы затянуться, но еврейское государство готово идти до конца.
Уже на следующий день премьер выступил с уточнением.
«Я говорю — двойная угроза, потому что это и ядерное оружие, и баллистические ракеты».
Он пояснил, что в последнее время Иран нарастил их производство и собирался выйти на выпуск 300 ракет ежемесячно, что могло бы, по подсчетам премьера, составить 20 тыс. ракет в течение шести лет. Каждая из их боеголовок — это как «автобус, полный взрывчатки», подчеркнул господин Нетаньяху. «Они (власти Ирана.— “Ъ”) считают это (ракетную программу.— “Ъ”) дополнительным компонентом, наряду с ядерным оружием, для уничтожения Израиля»,— отметил израильский премьер и пообещал проложить «путь до Тегерана».
Со своей стороны, иранское руководство подчеркнуло, что, начав военную операцию, Израиль нарушил все международные нормы. С этой оценкой согласились в Москве.
«Неспровоцированные военные удары по суверенному государству—члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы,— говорится в заявлении МИД России.— Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям».
Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. «Российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации, чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.
Президент России обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и с Дональдом Трампом. Последний призвал Израиль и Иран поскорее заключить мирное соглашение и не исключил возможность посредничества Москвы в урегулировании конфликта.
Иранское руководство, судя по всему, готово прислушаться к призыву Вашингтона. Как заявили 15 июня источники The Jerusalem Post, Иран уже обратился к Оману и Катару с просьбой выступить посредником в переговорах с США, в рамках которых можно было бы остановить израильские удары и возобновить диалог о ядерной сделке.
«Мы готовы к любому соглашению, направленному на предотвращение появления у Ирана ядерного оружия»,— заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, что можно интерпретировать как готовность Тегерана идти на уступки.