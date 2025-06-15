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Кто остановит льва

Иран заставили выбирать между жизнью и атомом

Беспрецедентный по масштабам обмен ударами между Израилем и Ираном, начавшийся утром 13 июня, уже привел к многочисленным человеческим жертвам и большим разрушениям с обеих сторон. В ответ на первую волну израильских воздушных атак в рамках операции «Народ как лев» Иран после многочасового замешательства обрушил на Израиль сотни ракет и дронов. Взаимные воздушные атаки продолжаются трое суток подряд. Израильские власти утверждают, что их операция закончится только с уничтожением подземного завода по обогащению урана в Фордо, но если Иран продолжит отвечать, то его столичный регион будет стерт с лица земли. В воскресенье, 15 июня, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности заключить соглашение с США, гарантирующее отсутствие у Тегерана ядерного оружия, что можно интерпретировать как его готовность идти на уступки.

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К 15 июня израильская авиация расширила список целей за счет объектов иранской энергетической и нефтегазовой инфраструктуры. На фото: пожар после удара по нефтехранилищу Шахран

К 15 июня израильская авиация расширила список целей за счет объектов иранской энергетической и нефтегазовой инфраструктуры. На фото: пожар после удара по нефтехранилищу Шахран

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израильский полицейский идет вдоль разрушенного в результате иранской атаки дома

Израильский полицейский идет вдоль разрушенного в результате иранской атаки дома

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

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К 15 июня израильская авиация расширила список целей за счет объектов иранской энергетической и нефтегазовой инфраструктуры. На фото: пожар после удара по нефтехранилищу Шахран

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израильский полицейский идет вдоль разрушенного в результате иранской атаки дома

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Начало войны

В ночь на 13 июня Израиль перевел многолетний конфликт с Ираном в горячую фазу — самую разрушительную за четыре десятилетия. Свыше 200 израильских истребителей были подняты в воздух, чтобы провести молниеносную операцию против объектов ядерной и оборонной промышленности Исламской Республики. В первые часы военной кампании Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала почти 100 целей в населенных пунктах, находящихся преимущественно на западе страны. В окрестностях Тегерана обстрелам подверглись шесть военных объектов, включая закрытую базу Парчин, где инспекторы Международного агентства по атомной энергии более десяти лет назад зафиксировали испытания взрывчатых веществ.

Не избежали удара и жилые кварталы Тегерана. Израильская армия атаковала комплексы, где компактно проживали высокопоставленные члены военного командования. В результате этих ударов были убиты начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами и глава штаба экстренного реагирования Хатем-Голамали Рашид. Эти высшие командиры, начавшие свою карьеру во время ирано-иракской войны 1980–1988 годов, представляли неформальную группу влияния внутри иранского военного руководства, которая отвечала за стратегические направления.

Но военачальники не единственные, кто попал в израильский список целей. В нем оказались 25 иранских ученых-ядерщиков, которые, как полагают в Израиле, участвовали в разработке ядерного оружия. По данным агентства Reuters, 14 из них погибли с пятницы в результате покушений.

Убитые в результате ударов иранские военные и ученые

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В числе жертв оказались и члены делегации, которые вели переговоры по иранской ядерной программе с администрацией президента США Дональда Трампа. Среди них — Али Шамхани, советник иранского верховного лидера Али Хаменеи.

Операция против Ирана укрепила позиции премьера Нетаньяху

Операция против Ирана оказалась беспрецедентной и по масштабу ее диверсионной компоненты. Задолго до нападения израильская разведслужба «Моссад» смогла ввезти в Иран автоматическое высокоточное оружие, тайно сформировать на территории противника базу дронов-камикадзе, а также поместить часть беспилотников в транспортные средства, чтобы на начальной фазе операции активировать их и вывести из строя иранские системы противовоздушной обороны и ракетные батареи, тем самым открыв небо для израильских ВВС. Часть этих диверсионных операций была возложена на иранских агентов «Моссада», которые помогали смонтировать оборудование «на земле».

К 15 июня израильская сторона расширила список целей за счет объектов иранской энергетической и нефтегазовой инфраструктуры. А командование ЦАХАЛа сообщило об установлении полного контроля над воздушным пространством противника.

По сообщениям пресс-службы ЦАХАЛа, к середине дня в воскресенье ВВС Израиля атаковали 720 объектов на иранской территории.

Капкан для генералов

Высшее руководство Ирана не исключало нападения со стороны Израиля, но никто не ожидал, что операция начнется в преддверии нового раунда американо-иранских переговоров, запланированного на 15 июня. Об этом заявили The New York Times (NYT) высокопоставленные представители политического и военного руководства Исламской Республики. По их словам, именно этим объясняется то, что в ночь на 13 июня иранские военачальники решили ночевать не в укрытиях, а в своих жилищах в столице.

Но это было не единственным роковым просчетом. В первые часы, когда в Иране узнали о начале израильской операции, командиры ВВС Исламской Республики собрались в подземной ситуационной комнате, чтобы выработать план ответных действий. Однако израильская разведка вычислила место встречи, и ВВС нанесли по нему удар, что привело к гибели всех участников совещания.

Как Израиль устранял врагов еврейского государства

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Первым ответом на израильское нападение стал запуск Ираном в сторону Израиля 13 июня около сотни дронов-камикадзе. Более мощный ответ со стороны иранцев последовал только через 18 часов после начала израильской военной кампании. В рамках двух поочередных залпов Тегеран выпустил по противнику 100 баллистических ракет, некоторые из них не были перехвачены израильской системой ПВО и поразили военные и гражданские объекты.

В рамках ожесточенных ударов иранская сторона впервые опробовала ракету Shahed Haj Qassem — с дальностью 1,2 тыс. км и усовершенствованной системой наведения.

Помимо израильских военных баз, Иран попытался поразить объекты по производству топлива для истребителей и центры энергоснабжения, утверждает КСИР.

Мощный иранский удар в ночь на 15 июня пришелся на город Бат-Ям вблизи Тель-Авива. Иранская ракета угодила в жилое здание, убив шесть человек, в том числе двух несовершеннолетних.

По подсчетам спасательной службы Magen David Adom, общее число погибших израильтян в воскресенье достигло 13 человек.

Насколько у Тегерана хватит сил на длительный обмен ударами, остается под вопросом. NYT со ссылкой на военных чиновников и экспертов утверждает, что в распоряжении Исламской Республики к утру 15 июня оставалось до 2 тыс. ракет большой дальности. Если темпы взаимных обстрелов сохранятся, то имеющийся ракетный запас Тегеран отстреляет менее чем за неделю, считает NYT.

Фотогалерея

Последствия ответного удара Ирана по Израилю

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Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Фото: Itay Cohen / Reuters

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Фото: Leo Correa / AP

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены

Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

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Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Фото: Itay Cohen / Reuters

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Фото: Leo Correa / AP

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Смотреть

Перспективы

Выступая с обращением к нации утром 13 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал, что операция против Ирана, нацеленная в сердце его программы по обогащению урана, получила название «Народ как лев». В этой связи он обратился к библейской Книге Чисел, процитировав оттуда следующее высказывание: «Народ как львица встает и как лев поднимается». Нетаньяху мотивировал необходимость военной кампании тем, что масштабы иранских ядерных разработок могли достигнуть опасного для Израиля уровня, и предупредил сограждан, что их ждут нелегкие испытания и боевые действия имеют все шансы затянуться, но еврейское государство готово идти до конца.

Уже на следующий день премьер выступил с уточнением.

«Я говорю — двойная угроза, потому что это и ядерное оружие, и баллистические ракеты».

Он пояснил, что в последнее время Иран нарастил их производство и собирался выйти на выпуск 300 ракет ежемесячно, что могло бы, по подсчетам премьера, составить 20 тыс. ракет в течение шести лет. Каждая из их боеголовок — это как «автобус, полный взрывчатки», подчеркнул господин Нетаньяху. «Они (власти Ирана.— “Ъ”) считают это (ракетную программу.— “Ъ”) дополнительным компонентом, наряду с ядерным оружием, для уничтожения Израиля»,— отметил израильский премьер и пообещал проложить «путь до Тегерана».

Со своей стороны, иранское руководство подчеркнуло, что, начав военную операцию, Израиль нарушил все международные нормы. С этой оценкой согласились в Москве.

Противостояние Ирана и Израиля разгоняет нефтяные котировки

«Неспровоцированные военные удары по суверенному государству—члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы,— говорится в заявлении МИД России.— Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям».

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. «Российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации, чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как шли переговоры по иранской ядерной программе

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Президент России обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и с Дональдом Трампом. Последний призвал Израиль и Иран поскорее заключить мирное соглашение и не исключил возможность посредничества Москвы в урегулировании конфликта.

Иранское руководство, судя по всему, готово прислушаться к призыву Вашингтона. Как заявили 15 июня источники The Jerusalem Post, Иран уже обратился к Оману и Катару с просьбой выступить посредником в переговорах с США, в рамках которых можно было бы остановить израильские удары и возобновить диалог о ядерной сделке.

«Мы готовы к любому соглашению, направленному на предотвращение появления у Ирана ядерного оружия»,— заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, что можно интерпретировать как готовность Тегерана идти на уступки.

Нил Кербелов

Фотогалерея

Последствия ударов Израиля по Ирану

Предыдущая фотография
Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране

Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Удары начались в 3:00 мск и продлились один час&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

Удары начались в 3:00 мск и продлились один час
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране

Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана&lt;br> На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней&lt;br> На фото: раненый житель Тегерана

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней
На фото: раненый житель Тегерана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана&lt;br> На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения&lt;br> На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения
На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков&lt;br> На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков
На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов &lt;br> На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов
На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране &lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: UGC / AFP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля&lt;br> На фото: дым от удара в Тегеране

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля
На фото: дым от удара в Тегеране

Фото: SEPAH NEWS / AFP

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов &lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Фото: IRINN / AFP

Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране

Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Поврежденная высотка в Тегеране

Поврежденная высотка в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране

Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране

Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters

Поврежденный жилой дом в Тегеране

Поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

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Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Удары начались в 3:00 мск и продлились один час
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней
На фото: раненый житель Тегерана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения
На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков
На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов
На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: UGC / AFP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля
На фото: дым от удара в Тегеране

Фото: SEPAH NEWS / AFP

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Фото: IRINN / AFP

Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Поврежденная высотка в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране

Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters

Поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

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