«Если у нас пойдет дождь, у вас будет потоп»
25 лет угроз Ирану — в материалах “Ъ”
22 июня президент США Дональд Трамп объявил об успешной атаке ВВС США по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Это стало продолжением военной операции Израиля против Иламской Республики, которая началась 13 июня. Угрозы Ирану из Вашингтона и Тель-Авива звучали на протяжении последних 25 лет. “Ъ” следил за развитием событий.
Фото: Vahid Salemi / AP
Угроза территории США
- беспокоила Мадлен Олбрайт все выходные
«Мадлен Олбрайт воспользовалась совместной пресс-конференцией, чтобы обратиться к Москве с заверением: НПРО призвана снизить "угрозу территории США, которая исходит от Северной Кореи и Ирана". Но, пожалуй, ключевым моментом в выступлении Мадлен Олбрайт можно считать заявление, что Билл Клинтон готов рассмотреть и другие пути защиты Соединенных Штатов от ракетной угрозы со стороны так называемых государств-парий».
Подробнее — в материале “Ъ” «Угроза территории США».
Смерч с Востока
«В результате военной операции США пострадает не только Афганистан — удар, пусть не военный, а политический, будет нанесен и по окружающим его мусульманским странам…Еще одной политической жертвой операции возмездия может стать иранский президент Мохаммад Хатами, пользующийся репутацией умеренного реформатора в теократическом Иране. Одним из главных достижений четырехлетнего правления Хатами считается начавшийся при нем процесс нормализации отношений с Западом. Нынешняя ситуация, сложившаяся вокруг Афганистана, казалось бы, дает Мохаммаду Хатами по-своему уникальный шанс сделать семимильный шаг вперед в своей перестройке — окончательно избавить Тегеран от имиджа страны средневекового мракобесия, государства — пособника международного терроризма, закрепившегося за Ираном 22 года назад, после исламской революции 1979 года».
Подробнее — в материале “Ъ” «Смерч с Востока».
Президент США разочаровался в президенте Ирана
- Поэтому Вашингтон будет его смещать
«Администрация США кардинально меняет политику в отношении Ирана. Попытки наладить диалог с нынешним президентом-реформатором Мохаммадом Хатами признаны бесперспективными. Отныне Вашингтон будет оказывать прямую поддержку иранским диссидентским кругам. С их помощью США намерены достичь своей главной цели — свержения исламского режима, который они обвиняют в поддержке терроризма».
Подробнее — в материале “Ъ” «Президент США разочаровался в президенте Ирана».
США готовы к смене режима
- На этот раз в Иране
«Иранская тема в последние дни активно обсуждается Вашингтоном, и в ближайшее время по ней будут приняты важнейшие решения, о чем свидетельствует беспрецедентная по масштабам пропагандистская кампания, развернутая в последние дни и нацеленная на общественное мнение как в США, так и за их пределами.
Высокопоставленные сотрудники американской администрации считают Иран виновным в разработке ядерного оружия, в укрывательстве боевиков "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ), в организации терактов в Саудовской Аравии 12 мая, унесших жизни 34 человек, в том числе 8 американцев».
Подробнее — в материале “Ъ” «США готовы к смене режима».
Ядерная несдержанность
- Тегеран готов сражаться с США и Израилем
«Вчера глава генштаба Ирана генерал Мохаммад Салими объявил, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность с целью защитить атомные объекты от вероятного удара противника. Днем раньше Иран закрыл свою границу с Ираком. Таким образом, Тегеран впервые начал открыто готовиться к отражению нападения — это стало последствием резкого ухудшения в американо-иранских отношениях в последние дни».
Подробнее — в материале “Ъ” «Ядерная несдержанность».
Иран расщепил договор с МАГАТЭ
«"Военная акция против Ирана немыслима. Подобное решение не рассматривается, оно не стоит на повестке дня",— заявил вчера телеканалу SkyNews глава МИД Великобритании Джек Стро. Заявление Джека Стро стало попыткой хоть как-то успокоить мировое общественное мнение, взбудораженное прозвучавшим в конце прошлой недели высказыванием президента США Джорджа Буша о том, что США "не исключают любой возможности" для урегулирования иранского кризиса. В этом заявлении господина Буша усмотрели прямой намек на возможность силового сценария».
Подробнее — в материале “Ъ” «Иран расщепил договор с МАГАТЭ».
Ядерный срыв
- Иран отказался прекратить обогащение урана
«"Я продолжу напоминать нашим друзьям и союзникам об опасности Ирана, вооруженного ядерным оружием",— пообещал господин Буш, дав понять, что в самое ближайшее время Вашингтон намерен усилить давление на других членов Совета Безопасности для того, чтобы выступить против Тегерана "единым фронтом"… Вчера же Иран продолжил демонстрировать собственную готовность к войне против Запада. В провинциях Керманшах и Хамадан начались маневры бронетанковых войск, осуществляемые в рамках стартовавших в прошлую субботу крупномасштабных общевойсковых учений "Удар Зульфакара". По сообщению иранского агентства IRNA, начавшиеся на юго-востоке страны маневры приобрели всеиранский характер».
Подробнее — в материале “Ъ” «Ядерный срыв».
Два года до бомбы
«21 февраля заканчивается срок ультиматума, выдвинутого мировым сообществом Ирану. Однако никто, похоже, не верит, что Иран откажется от обогащения урана. А значит, придется либо смириться с тем, что Иран станет ядерной державой, либо начать против него военную операцию. Возможные сценарии операции уже разрабатывают в Израиле и США».
Подробнее — в материале “Ъ” «Два года до бомбы».
Иран показал «оружие возмездия»
- и подвергся новым санкциям США
«Подразделения Корпуса стражей исламской революции Ирана вчера провели успешное испытание баллистической ракеты "Шехаб-3", способной достичь Израиля и военных баз США в Персидском заливе. Начавшиеся в Заливе масштабные военные учения призваны продемонстрировать способность Тегерана нанести сокрушительный удар по противнику в случае атаки на иранские ядерные объекты. На фоне "войны нервов" в регионе США ввели новые санкции против компаний и официальных лиц Ирана, включая создателей иранской ядерной программы».
Подробнее — в материале “Ъ” «Иран показал "оружие возмездия"».
Под покровом мощи
«Израиль и США проводят беспрецедентные по качеству технологий учения по отражению иранской ракетной атаки. Интригует не только название — "Можжевеловая кобра", но и то, что учения можно считать послесловием к переговорам госсекретаря Клинтон в Москве. Американо-израильские маневры проводятся регулярно, но такие — впервые. Не только по масштабам, хотя и они беспрецедентны: только с американской стороны в "Можжевеловой кобре" принимают участие не менее тысячи солдат из контингента Европейского командования армии США и не менее 15 кораблей ВМФ США»
Подробнее — в материале “Ъ” «Под покровом мощи».
Бушерскому реактору объявлена война
- Намеченный на субботу запуск АЭС в Иране возобновил споры о ее истинном предназначении
«Несмотря на то что Москва не допускает даже теоретической возможности выработки оружейного плутония на новой АЭС, ряд скептиков утверждает, что сам факт наличия такого объекта у Ирана ставит под угрозу стабильность в регионе. Накануне сторонники этой точки зрения получили поддержку со стороны бывшего заместителя госсекретаря США, экс-посла Вашингтона в ООН Джона Болтона. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что у Израиля остается меньше недели на уничтожение бушерского реактора. В ином случае топливные стержни будут загружены в реактор, а Иран сделает большой шаг к обладанию ядерным оружием».
Подробнее — в материале “Ъ” «Бушерскому реактору объявлена война».
Израиль открывает иранский фронт
- Подготовка к военной операции против Ирана вступила в решающую фазу
«Израиль стоит на пороге войны с Ираном. Об этом сообщил президент Израиля Шимон Перес, впервые признав в интервью местным СМИ, что "военная атака на Иран более близка, чем дипломатическое решение" проблемы иранского атома. Беспрецедентное заявление руководителя Израиля прозвучало накануне ожидающегося в ближайшие дни обнародования отчета МАГАТЭ, согласно утечкам содержащего неопровержимые данные о создании Тегераном ядерного оружия. Впрочем, воевать Израилю, возможно, придется в одиночку: ни один из его западных союзников пока не готов поддержать удары по иранским объектам».
Подробнее — в материале “Ъ” «Израиль открывает иранский фронт».
Израиль отрепетировал удар по Ирану
- Судан пригрозил адекватным ответом
«Израиль оказался на пороге вооруженного конфликта с еще одной арабской страной — на сей раз с Суданом. Правительство в Хартуме обвинило Тель-Авив в бомбардировке военного завода "Ярмук" и пообещало нанести ответный удар… Некоторые израильские эксперты считают, что рейд против завода "Ярмук" мог быть своего рода репетицией ударов по иранским стратегическим объектам, которые премьер Биньямин Нетаньяху пообещал нанести в случае, если Тегеран не откажется от своей ядерной программы».
Подробнее — в материале “Ъ” «Израиль отрепетировал удар по Ирану».
Под иранский атом подложили бомбу
- Запад может применить новую тактику против Тегерана
«Срыв нового раунда переговоров между Тегераном и шестеркой международных посредников практически совпал с появлением сообщений о взрыве на иранском ядерном объекте в Фордо, закрытия которого добивается "шестерка". Тегеран отрицает инцидент, однако израильские источники подтверждают аварию. По мнению экспертов, взрыв в Фордо может указывать на смену тактики в решении иранской ядерной проблемы: прекращение разработок с помощью спецопераций вместо изнурительных переговоров или применения силы».
Подробнее — в материале “Ъ” «Под иранский атом подложили бомбу».
Иранский атом не уложился в срок
- Подписание соглашения по ядерной программе Тегерана может быть отложено до июля
«То, что очередной раунд переговоров между Ираном и "шестеркой" не удастся завершить в установленный срок, то есть к 24 ноября, стало известно накануне вечером. Источник ТАСС на переговорах (они проходят в Вене) заявил, что вопрос об их продлении уже решен: "Речь идет о месяцах". "На соглашение выйти не удалось — различия в подходах пока непреодолимы",— уточнил собеседник ТАСС. "В ситуации, когда остаются всего сутки до истечения дедлайна, мы обсуждаем целый ряд возможных вариантов,— заявил France24 источник в Госдепе США.— Один из них — это продление срока проведения переговоров". "Возможен любой сценарий вплоть до срыва переговоров, принятия рамочного документа и вплоть до отсутствия какого-либо вообще документа",— сказал "Интерфаксу" источник, близкий к российской переговорной команде».
Подробнее — в материале “Ъ” «Иранский атом не уложился в срок».
Персидский разлом
- Владимир Бейдер: почему Израиль не рад соглашениям по Ирану
«Пока весь мир радуется соглашению по Ирану, Израиль предупреждает: оно открывает дорогу к большой войне… Тенденция сохранилась лишь на макроуровне: израильское общественное мнение, впервые полностью совпав с официальной позицией государства, по поводу соглашения "шестерки" с Ираном абсолютно противоречит тому, что говорит о нем практически весь остальной мир. Там — облегчение, восторг и ликование от мирного разрешения грозившего большой войной конфликта. Здесь — уныние и гнев, всеобщая убежденность, что этот дипломатический компромисс как раз приведет к войне, сделает ее неизбежной, скорой, разрушительной и глобальной».
Подробнее — в материале “Ъ” «Персидский разлом».
Ядерное соглашение с Ираном могут «порвать и сжечь»
- Договоренности Тегерана и шестерки мировых держав оказались под угрозой
«Будущее ядерного соглашения с Ираном становится еще более зыбким в связи с возможностью победы на ноябрьских президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа, уже предупредившего о намерении пересмотреть сделку в случае прихода к власти. "Мы не нарушаем сделку, но, если другая сторона ее нарушит, если они порвут соглашение, мы его просто сожжем",— пригрозил духовный лидер Ирана Али Хаменеи».
Подробнее — в материале “Ъ” «Ядерное соглашение с Ираном могут "порвать и сжечь"».
Дональд Трамп разбередил Иран
- Тегеран готов ответить на давление Вашингтона
«Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана и возможность выхода Вашингтона из ядерной сделки 2015 года вызвали политическую бурю в Тегеране. Официальную позицию сформулировали представители высшего руководства, сыгравшие главную роль в достижении компромисса с шестеркой мировых держав. Президент Хасан Роухани предупредил: "Ни Трамп, ни десять других Трампов не смогут лишить Иран преимуществ договора". А глава МИДа Джавад Зариф пригрозил "очень жесткой реакцией", если США признают Корпус стражей исламской революции террористической организацией».
Подробнее — в материале “Ъ” «Дональд Трамп разбередил Иран».
Израиль разбередил Иран
- Два ведущих государства Ближнего Востока обменялись ударами
«В ночь на четверг иранские ракетные подразделения выпустили с территории Сирии не менее 20 ракет по позициям израильской армии на Голанских высотах. В ответ Израиль нанес ракетный удар по десяткам объектов иранских войск в Сирии и сирийским ПВО. Эти события стали первым прямым военным столкновением между Израилем и Ираном. В Израиле заявили, что считают инцидент исчерпанным, но предупредили иранцев: "Если у нас пойдет дождь, у вас будет потоп". Представители Тегерана, со своей стороны, заявили о непричастности к обстрелу израильской территории, показывая, что в условиях возобновления иранского ядерного кризиса страна не готова к войне с еврейским государством».
Подробнее — в материале “Ъ” «Израиль разбередил Иран».
Иранский кризис переехал в Нью-Йорк
- Мировое сообщество обсуждает угрозу новой войны
«Главной темой недели высокого уровня на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке становится эскалация иранского кризиса. Обратившийся во вторник к мировому сообществу президент США Дональд Трамп и его иранский коллега Хасан Роухани, речь которого намечена на среду, представляют два противоположных подхода. Отвергая обвинения в дестабилизации ситуации в мире и атаке на саудовские нефтяные объекты, президент Роухани выдвигает альтернативный проект обеспечения безопасности в Персидском заливе. При этом сохраняется интрига вокруг вопроса о том, произойдет ли общение двух главных оппонентов — лидеров США и Ирана. Сообщив об отсутствии у него планов встречаться с Хасаном Роухани, Дональд Трамп добавил, что "ничего никогда нельзя исключать"».
Подробнее — в материале “Ъ” «Иранский кризис переехал в Нью-Йорк».
«Моссад» запустил ядерную реакцию
- В убийстве ученого-физика Иран обвинил Израиль
«Убийство известного иранского физика-ядерщика может привести к эскалации в и без того неспокойном ближневосточном регионе. Дальнейшее развитие событий будет во многом зависеть от действий иранских властей, которые уже обвинили в организации этого "теракта" Израиль и США и предупредили, что не оставят его без ответа. Если Тегеран отреагирует жестко, это может дать уходящей американской администрации повод применить против него силу. Смягчить ответ иранских властей, возможно, могло бы единодушное осуждение атаки со стороны партнеров Ирана по ядерной сделке, в том числе России. Однако пока они единодушия не демонстрируют».
Подробнее — в материале “Ъ” «"Моссад" запустил ядерную реакцию».
В каждый атом мирный дрон
- Израиль и Иран угрожают уничтожить ядерные объекты друг друга
«"Предупреждением Израилю" назвал командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами прошедшие на прошлой неделе учения, где был смоделирован удар по израильскому атомному реактору. Это стало ответом на информацию о планах Израиля провести весной 2022 года учения, в рамках которых будет отработана атака на ядерные объекты Ирана. Пока же Израиль борется с Тегераном на сирийской территории. Представители израильских силовых структур подтвердили, что за последние три года Армия обороны Израиля атаковала там десятки целей ливанской группировки "Хезболла", тесно связанной с Ираном».
Подробнее — в материале “Ъ” «В каждый атом мирный дрон».
Выстрелы нарушили хрупкий КСИР
- Иран заподозрил Израиль в убийстве полковника спецподразделения и обещает отомстить
«Иран обещает отомстить за убийство полковника Корпуса стражей исламской революции Сайада Ходаи, совершенное в воскресенье в Тегеране. В качестве главного подозреваемого в убийстве Иран, не раздумывая, назвал "сионистский режим". В Израиле официально смерть полковника не комментируют, однако местные СМИ отмечают, что убитый несет ответственность за организацию терактов против израильских граждан в третьих странах».
Подробнее — в материале “Ъ” «Выстрелы нарушили хрупкий КСИР».
Иран сам попал под дроны
- В атаке на иранский военный объект заподозрили Израиль
«Неопознанные беспилотники атаковали один из объектов Минобороны Ирана в ночь на воскресенье. По утверждению источников американского издания The Wall Street Journal, за этим стоит Израиль. В самом Иране пока ответственность за происшедшее ни на кого не возложили, но при этом успели обвинить израильтян в медиаатаке с целью дестабилизировать ситуацию в стране».
Подробнее — в материале “Ъ” «Иран сам попал под дроны».
Иранским ракетам подрезали крылья
- Новый удар Израиля не затронул нефтяные и ядерные объекты Тегерана
«Иран запросил проведение экстренного заседания Совбеза ООН в связи с авиаударами по его военным объектам, нанесенными ВВС Израиля в ночь на субботу. Израильская атака стала ответом на ракетный удар, к которому прибегнул Иран 1 октября, после ликвидации израильтянами ряда ключевых фигур в руководстве "Хамаса", "Хезболлы" и Корпуса стражей исламской революции. Новые удары по Ирану не затронули ядерные и нефтяные объекты страны, однако, по информации израильских и американских источников, надолго вывели из строя оборудование по производству баллистических ракет. Теперь обе стороны противостояния будут ждать исхода президентских выборов в США, которые определят дальнейший ход конфликта».
Подробнее — в материале “Ъ” «Иранским ракетам подрезали крылья».
Израиль совершил львиный бросок
- На ядерную программу Ирана объявлена масштабная охота
«Израиль начал утром 13 июня бессрочную военную операцию против Ирана под названием "Нация львов". Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху объявил о нанесении ударов "в самое сердце" объектов ядерной и ракетной инфраструктуры регионального противника и об устранении его высокопоставленных военачальников и ученых-ядерщиков. Он объяснил это отсутствием альтернатив, несмотря на то что всего через два дня в Омане американские и иранские дипломаты должны были провести очередной раунд переговоров по ядерной программе. В качестве первого шага Иран ответил Израилю запуском боевых дронов и вышел из ядерных переговоров с США».
Подробнее — в материале “Ъ” «Израиль совершил львиный бросок».