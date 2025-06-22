«Если у нас пойдет дождь, у вас будет потоп»

«Иранская тема в последние дни активно обсуждается Вашингтоном, и в ближайшее время по ней будут приняты важнейшие решения, о чем свидетельствует беспрецедентная по масштабам пропагандистская кампания, развернутая в последние дни и нацеленная на общественное мнение как в США, так и за их пределами.

Высокопоставленные сотрудники американской администрации считают Иран виновным в разработке ядерного оружия, в укрывательстве боевиков "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ), в организации терактов в Саудовской Аравии 12 мая, унесших жизни 34 человек, в том числе 8 американцев».

Подробнее — в материале “Ъ” «США готовы к смене режима».