«Железные мечи» вернутся в ножны

Израиль дал согласие на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа. Об этом объявил 2 июля президент США Дональд Трамп, который подчеркнул, что «Хамас» должен принять последнюю версию соглашения, иначе потом «будет только хуже». Сейчас радикальная группировка крайне заинтересована в сделке. Виной тому — отсутствие централизованного командования в результате 20-месячных боевых действий, возможное сокращение помощи со стороны Ирана, оправляющегося после 12-дневной войны с израильтянами, а также военная активность оппозиционных палестинских кланов. Именно их Израиль рассматривает как альтернативу правлению «Хамаса» после потенциального завершения своей операции «Железные мечи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hatem Khaled / Reuters Фото: Hatem Khaled / Reuters

О согласии руководства Израиля на условия, необходимые для прекращения огня в секторе Газа, Дональд Трамп сообщил в среду в соцсети Truth Social. По его словам, это будет приостановка боевых действий на 60 дней, в течение которых США намерены «работать со всеми сторонами», чтобы окончательно завершить конфликт, длящийся уже более 20 месяцев. «Катарцы и египтяне, которые очень много работали, чтобы помочь в достижении мира, представят окончательное предложение,— проинформировал американский лидер.— Я надеюсь, ради блага Ближнего Востока "Хамас" примет это соглашение, потому что лучше не станет — будет только хуже».

Контуры сделки обсуждались во время начавшегося 30 июня визита министра стратегического планирования Израиля Рона Дермера в США. Последняя версия договоренностей устанавливает паузу в боевых действиях, которая будет включать в себя вывод некоторых частей Армии обороны Израиля из Газы и наращивание поставок гуманитарной помощи палестинцам. Кроме того, проект соглашения предусматривает, что Израиль и «Хамас» используют передышку для запуска непрямых переговоров как о постоянном мире, так и о модели управления сектором Газа после войны.

Под вопросом, однако, остается то, по какой формуле в случае прекращения огня Израилю вернут 50 заложников, которые были похищены во время резни 7 октября 2023 года и остаются в плену у радикалов. Около 20 из них, как считают израильтяне, до сих пор живы.

Господин Трамп 1 июля заявил, что он будет «очень твердо» настаивать на необходимости прекращения огня в Газе во время личной встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который должен прибыть в США в эти выходные. Но у Израиля есть свои условия. Неназванный чиновник еврейского государства в разговоре с Axios пояснил: правительство Нетаньяху в целом готово включить в соглашение мягкие формулировки, однако не намерено полностью сворачивать операцию «Железные мечи». «"Хамас" хочет заверения в том, что война закончится,— он его не получит»,— пояснил собеседник Axios.

По словам источников портала, для Израиля долгосрочное прекращение огня в Газе должно включать в себя лишение «Хамаса» политических и военных полномочий, роспуск его вооруженного крыла и отправку старших командиров в изгнание в третьи страны.

«В Газе осталось в живых не так уж много старших командиров "Хамаса",— рассказал израильский собеседник Axios.— Нам не понадобится огромный корабль, чтобы отправить их в изгнание. Подойдет и небольшая лодка».

Кроме того, Израиль хочет, чтобы Газой после войны управляли местные палестинские чиновники, которые не связаны ни с «Хамасом», ни с Палестинской Национальной Администрацией, находящейся у власти на Западном берегу реки Иордан. При этом еврейское государство рассчитывает, что активную роль в управлении сектором будут играть такие арабские страны, как Египет, Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Верхушка «Хамаса» заявила 2 июля, что открыта для сделки о прекращении огня с Израилем. Высокопоставленный представитель радикальной группировки Тахер ан-Нуну пояснил, что его соратники «серьезно настроены на достижение соглашения», однако они, по его словам, примут «инициативу, которая точно приведет к полному прекращению войны». Вероятно, это означает, что в «Хамасе» ждут четких гарантий полного завершения боевых действий.

«Хамас» отчаянно нуждается в передышке, сообщают источники Reuters. По их словам, группировка, обескровленная 20-месячными боевыми действиями, лишилась централизованной командной структуры, а также опытного боевого актива. Сейчас она пытается вербовать палестинскую молодежь из малообеспеченных семей, чтобы восстановить силы, говорят собеседники агентства. Но это не дает большого эффекта «на земле».

Более того, «Хамас» беспокоит то, что Иран, зализывающий раны после 12-дневной войны с Израилем, может сократить помощь группировке, рассказал Reuters палестинский чиновник. Боевики ожидают, что это «повлияет на финансирование и получение экспертных знаний» из Тегерана.

Но у «Хамаса» есть проблемы и поострее. Один из источников Reuters, близкий к боевикам, пояснил: «Хамас» ждет передышку, чтобы дать отпор тем палестинским кланам, которые взяли в руки оружие и отказываются признавать власть хамасовцев.

В ряде районов Газы вопросы безопасности и распределения гуманитарной помощи давно взяли на себя лидеры крупных палестинских общин, которые, как публично признал господин Нетаньяху, получают от Израиля военную помощь.

Больше всего «Хамас» опасается группировки «Народные силы», возглавляемой полевым командиром Ясиром Абу Шабабом. Это формирование действует на юге Газы и пытается создать свою независимую администрацию. МВД сектора Газа, которое находится под контролем «Хамаса», выступило 2 июля с призывом к Ясиру Абу Шабабе сдаться и предстать перед «революционным судом» по обвинению в измене. Однако, судя по всему, полевой командир планирует вместе с соратниками стать частью легальных военных и политических структур в послевоенной Газе.

Пока же в Израиле предупреждают: если сделка о прекращении огня рухнет, как рухнуло 18 марта предыдущее перемирие, военное давление на «Хамас» усилится. «Мы сделаем с городом Газой и центральными лагерями (перемещенных лиц.— “Ъ”) то же, что сделали с Рафахом: все обратится в пыль,— рассказал Axios израильский чиновник.— Это не предпочтительный для нас вариант, но если не будет никакого движения к соглашению о заложниках, то другого выбора нет».

Нил Кербелов