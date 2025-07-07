«Черный флаг» над Красным морем

Израиль возобновил удары по группировке «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене впервые после завершения 12-дневной войны с Ираном — главным союзником хуситов. В ночь на 7 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала несколько красноморских портов, находящихся под контролем йеменского движения, электростанцию и одно из трофейных судов хуситов. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что удары являются частью операции ЦАХАЛа «Черный флаг», а йеменские населенные пункты, расположенные в зоне ответственности хуситов, ждет та же участь, что и Тегеран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

В ночь на понедельник ВВС ЦАХАЛа нанесли массированные удары по йеменским портам Ходейда, Рас-Иса и Салиф, принадлежащим хуситам. Как говорится в сообщении пресс-службы израильской армии, эти гавани Красного моря группировка «Ансар Аллах» использовала для транзита из Ирана вооружений, которые предназначались для ударов по израильской территории.

В перечне израильских целей оказалась электростанция в Рас-Канатибе, которая, как заявили в ЦАХАЛе, «служила важным объектом электроснабжения военных операций хуситского режима», а также коммерческое судно Galaxy Leader, которое йеменская группировка захватила в ноябре 2023 года и «использовала для отслеживания» иностранных кораблей за счет установленной на Galaxy Leader радиолокационной системы.

Израильские военные вместе с тем подчеркнули, что были вынуждены возобновить атаки по йеменской территории в ответ на неоднократные нападения хуситов «на Государство Израиль, его мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, включая запуск беспилотных летательных аппаратов и ракет класса "земля-земля" в сторону израильской территории».

Операции «Черный флаг» предшествовал громкий эпизод с нападением 6 июля у юго-западного побережья Йемена на греческое судно Magic Seas, которое шло под флагом Либерии. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) проинформировало, что сухогруз сначала попал под огонь из стрелкового оружия и РПГ с восьми приблизившихся катеров. А затем подвергся удару надводных беспилотников, который привел к пожару на борту и потоплению судна.

По словам источников Reuters в службах морской безопасности, экипаж Magic Seas был вынужден просить о помощи и был спасен проходящим мимо торговым судном.

Исраэль Кац заявил 7 июля, что Израиль начинает в Йемене операцию «Черный флаг», и пообещал, что «Йемен ждет та же участь, что и Тегеран», имея в виду завершившуюся 25 июня военную кампанию «Народ как лев» против Ирана.

«Как я и предупреждал, любой, кто попытается навредить Израилю, будет повержен, а любая рука, поднятая против Израиля, будет отсечена. Хуситы продолжат платить высокую цену за свои действия»,— написал глава военного ведомства в соцсети X.

В ответном заявлении «Ансар Аллах» говорится, что йеменская группировка готова «к жесткой и продолжительной конфронтации» и намерена «противостоять военным самолетам противника». В качестве подтверждения боевики запустили гиперзвуковые баллистические ракеты «Палестина-2» по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Израильские чиновники ранее в частных разговорах выражали удивление тем, что хуситы совершили относительно небольшое число нападений на Израиль во время операции «Народ как лев», несмотря на то что Иран является их основным союзником и спонсором. По одной из версий, слабая активность «Ансар Аллах» была связана с тем, что израильский точечный удар, нанесенный 14 июня по главе хуситского Генштаба Мухаммеду аль-Гамари, достиг своей цели.

Впрочем, до сих пор неизвестно, погиб ли военачальник хуситов или тяжело ранен. Собеседник Ynet в противостоящем хуситам центральном правительстве Йемена назвал Мухаммеда аль-Гамари самым опасным членом «Ансар Аллах», устранение которого бьет как по группировке, так и по Ирану.

Возобновление обстрелов может говорить о том, что «Ансар Аллах» быстро зализывает раны.

Спустя три дня после завершения израильской операции «Народ как лев» министр информации, культуры и туризма центрального правительства Йемена Муаммар аль-Эриани заявил, что Иран пытается переместить свои мощности по производству баллистических ракет и боевых дронов за границу — в районы, контролируемые хуситами. Это, по его словам, может дорого обойтись «региону и миру», потому что Йемен превратится «в мастерскую по развитию запрещенных (военных.— “Ъ”) программ, в передовую ракетную базу для Корпуса стражей исламской революции и платформу для проецирования угроз». А это значит, отметил господин аль-Эриани, что против международного судоходства будет открыт «постоянный фронт».

Нил Кербелов