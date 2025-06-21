Уран шиитского толка

Израиль продолжает военную операцию против ядерной и оборонной промышленности Ирана, прямого противостояния с Тегераном не исключает и Вашингтон. “Ъ” напоминает историю иранской ядерной программы, которая, как и страна в целом, за 70 лет меняла ориентиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 7-й президент Ирана Хасан Рухани на атомной электростанции в Бушере, 2015 год

Фото: Iranian Presidency Office, Mohammad Berno, File / AP 7-й президент Ирана Хасан Рухани на атомной электростанции в Бушере, 2015 год

Фото: Iranian Presidency Office, Mohammad Berno, File / AP

Текст: Андрей Егупец

Шах и мирный атом

В 1953 году, спустя восемь лет после первого и последнего в истории боевого применения ядерного оружия, президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр с трибуны Генассамблеи ООН заявил о «судьбоносном решении» Соединенных Штатов «помочь разрешить страшную атомную дилемму и посвятить все свое сердце и разум поиску способа, с помощью которого чудесная изобретательность человека будет направлена не на его смерть, а на его жизнь». Так началась американская программа «Атомы ради мира» (Atoms for Рeace), направленная на сотрудничество в области мирного использования атомной энергии и открывшая доступ к ядерным исследованиям странам, ранее не обладавшими подобными технологиями.

Первые исследовательские центры в рамках программы были построены в Израиле и Пакистане. В 1957 году к программе присоединился монархический Иран. Третьей страной в мире по величине запасов нефти тогда правил шах Мохаммед Реза Пехлеви.

Иран, на тот момент ключевой в регионе союзник США, воспринимался Белым домом как источник стабильности на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви сравнивал себя с основателем царства Ахеменидов царем Киром II Великим и мечтал восстановить былую славу своей страны

Фото: Ghazarians / Wikipedia Иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви сравнивал себя с основателем царства Ахеменидов царем Киром II Великим и мечтал восстановить былую славу своей страны

Фото: Ghazarians / Wikipedia

В 1958 году Иран стал членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в 1968-м присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В 1974 году была создана Организация по атомной энергии Ирана, которая напрямую контролировалась шахом. Опираясь на оценки запасов нефти в стране, которые должны себя исчерпать к 2046 году, шах анонсировал план развития ядерной энергетики, который предусматривал строительство 23 реакторов и создание технологии полного ядерного топливного цикла в течение 20 лет. Для работы привлекались специалисты и носители технологий из США, ФРГ и Франции, иранские физики-ядерщики проходили обучение в разных странах мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство Бушерской АЭС было начато в 1975 году и лишь в 2011-м первый энергоблок станции был подключен к сети

Фото: Majid Asgaripour / Mehr News Agency / AP Строительство Бушерской АЭС было начато в 1975 году и лишь в 2011-м первый энергоблок станции был подключен к сети

Фото: Majid Asgaripour / Mehr News Agency / AP

В 1975 году подразделение немецкого Siemens начало строительство первой на Ближнем Востоке атомной электростанции возле иранского города Бушер. Проект, как и вся ядерная программа шахского Ирана, был заморожен с началом исламской революции, а завершен лишь спустя более 30 лет уже силами специалистов из России.

Аллах сменил льва

С начала 1950-х Мохаммед Реза Пехлеви проводил в стране радикальную вестернизацию и деисламизацию. В период правления шаха Иран поддерживал дружеские отношения с Израилем. Во время арабо-израильских войн, которые начались сразу после провозглашения плана ООН по разделу Палестины на еврейское и арабское государства, Тегеран поставлял Тель-Авиву нефть и газ.

Иранский шах не пользовался популярностью у религиозного населения страны. Прозападная политика на фоне инфляции и коррупции госаппарата вызывали массовые акции протеста, особенно у бедной части населения религиозных исламских общин. Поэтому в 1957 году при содействии «Моссада», ЦРУ и МI6 в Иране была создана тайная полиция САВАК, которая жестко пресекала любые антигосударственные действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 1 февраля 1979 года. Возвращение аятоллы Хомейни в Иран после 15 лет изгнания. В Тегеране его встречали более 3 млн человек Фото: Sa.vakilian / Wikipedia Демонстрация против шаха Ирана в центре Тегерана, 1978 год Фото: Michel Lipchitz / AP Демонстрация в Тегеране, 1979 год Фото: Campion / Mohammad Sayad / AP Следующая фотография 1 / 3 1 февраля 1979 года. Возвращение аятоллы Хомейни в Иран после 15 лет изгнания. В Тегеране его встречали более 3 млн человек Фото: Sa.vakilian / Wikipedia Демонстрация против шаха Ирана в центре Тегерана, 1978 год Фото: Michel Lipchitz / AP Демонстрация в Тегеране, 1979 год Фото: Campion / Mohammad Sayad / AP

В 1963 году монарх объявил в стране «Белую революцию» — комплекс политических и социально-экономических реформ, но в 1979-м глубокий государственный кризис привел к новой революции — исламской, и династия Пехлеви пала.

К власти пришли представители духовенства шиитов-двунадесятников. Высший руководитель Рухолла Хомейни заявил, что Иран «никогда не смирится с израильской оккупацией святых для ислама мест» и не признает Израиль.

На флаге страны символ древней Персии, лев с мечом, был заменен каллиграфической версией слова «Аллах», а в зеленую и красную полосу вписаны слова «Аллах акбар».

Сторонники Рухоллы Хомейни призывали покончить с «врагами Бога» — от коммунистов до либералов. Под запретом оказался иностранный кинематограф. Для контроля над СМИ было создано Бюро по борьбе с непристойностями. Ужесточился контроль за соблюдением норм шариата, особенно для женщин. Было введено многоженство и телесные наказания. К 1984 году общее число казненных по законам шариата оценивалось в 40 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Казни осужденных Исламским революционным судом в тюрьме Каср в Тегеране, март 1979 года Фото: AP После исламской революции ношение хиджаба для женщин стало обязательным, косметика была запрещена, брачный возраст снижен до 9 лет, законы о защите семьи, ограничивающие полигамию, отменены Фото: AP Следующая фотография 1 / 2 Казни осужденных Исламским революционным судом в тюрьме Каср в Тегеране, март 1979 года Фото: AP После исламской революции ношение хиджаба для женщин стало обязательным, косметика была запрещена, брачный возраст снижен до 9 лет, законы о защите семьи, ограничивающие полигамию, отменены Фото: AP

В 1980 году США разорвали дипотношения с Тегераном и ввели односторонние санкции. Ядерная программа, которую аятолла Хомейни считал «антиисламским явлением», была приостановлена.

Причиной заморозки также стала дорогостоящая восьмилетняя ирано-иракская война, во время которой Израиль, несмотря на формальный разрыв отношений, снабжал Иран оружием. В последующие четыре десятилетия ирано-израильские отношения приняли форму прокси-войн.

Источник ядерной опасности

Иран активизировал усилия в развитии ядерных технологий в конце 1980-х. Через нелегальную сеть, созданную руководителем пакистанской ядерной программы Абдул Кадыр Ханом, Тегеран приобрел схемы центрифуг для обогащения урана. В 1992-м Иран подписал с Россией договор о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии, а также о завершении строительства реактора в Бушере.

В 1992–1993 годах Вашингтон и Тель-Авив обвинили внесенный Госдепом в список государств-спонсоров терроризма Иран в наличии у него военной ядерной программы. В 1996-м премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировое сообщество к изоляции Ирана и Ирака, которые, по его мнению, представляют для мира источник ядерной опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2012 году премьер-министр Израиля с трибуны ООН призвал определить пределы иранской ядерной угрозы

Фото: Richard Drew, File / AP В 2012 году премьер-министр Израиля с трибуны ООН призвал определить пределы иранской ядерной угрозы

Фото: Richard Drew, File / AP

Незарегистрированные центрифуги на иранских объектах эксперты МАГАТЭ нашли лишь в 2003 году. Тогда же министр обороны Израиля Шауль Мофаз заявил, что не исключает возможности проведения операции по уничтожению атомных объектов Ирана.

В 2003 году под международным давлением Тегеран подписал специальный протокол к ДНЯО и приостановил производство тяжелой воды и заводы по обогащению урана, а в 2004-м ратифицировал договоренности с «евротройкой» (Франция, Великобритания и Германия) о начале переговорного процесса для заключения «долгосрочного соглашения».

В 2005 году президентом Ирана был избран консерватор Махмуд Ахмадинежад, известный призывами «стереть Израиль с карты мира» и отрицанием Холокоста. Он возобновил ядерный проект и почти прекратил переговоры, за чем последовали очередные санкции со стороны США и первые со стороны Совбеза ООН. До 2022-го Иран оставался мировым лидером по числу компаний и физлиц, оказавшихся под санкциями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иранские женщины у Исфаханского центра ядерных исследований на акции в поддержку ядерной программы Ирана, 2005 год

Фото: Vahid Salemi, File / AP Иранские женщины у Исфаханского центра ядерных исследований на акции в поддержку ядерной программы Ирана, 2005 год

Фото: Vahid Salemi, File / AP

В 2006 году США, Китай и Россия присоединились к переговорам, и «евротройка» превратилась в «шестерку» посредников. Несмотря на оказываемое давление, Тегеран не прекращал развитие ядерной программы, завершив создание полного ядерного топливного цикла. В 2011 году заработала Бушерская АЭС, а через год — секретный завод по обогащению урана Фордо, который находится на глубине 80–90 м под землей.

Политический строй Ирана сегодня сочетает теократические и республиканские черты. Глава государства, рахбар,— наиболее влиятельный шиитский богослов, который формально контролирует законодательную, исполнительную и судебную власть, является верховным главнокомандующим. Избирается на пожизненный срок Советом экспертов. С 1979 года рахбар менялся один раз. Президент — второе лицо в государстве, глава исполнительной власти. На практике больше вовлечен в текущие дела страны, чем рахбар. Возглавляет правительство, отвечает за исполнение госбюджета, подписывает договоры с иностранными государствами. Избирается на четыре года на всеобщих выборах. За 46 лет сменилось девять президентов.

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Ядерная сделка

В 2013 году Махмуда Ахмадинежада на посту президента сменил Хасан Роухани, который взял курс на снижение напряженности вокруг ядерной программы. В 2015-м «шестерка» и Иран разработали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в соответствии с которым предусматривалась постепенная отмена всех международных санкций в обмен на обязательства Тегерана обеспечить мирный характер ядерной программы. Сделку подписали 14 июля 2015 года, закрепив резолюцией ООН №2231. Иран обязался:

в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 кг низкообогащенного урана (до 3,67%, это концентрация радиоактивного изотопа урана-235, необходимая для работы атомных электростанций);

иметь в распоряжении не более низкообогащенного урана (до это концентрация радиоактивного изотопа урана-235, необходимая для работы атомных электростанций); не производить высокообогащенный уран и оружейный плутоний;

сократить количество ядерных центрифуг с 19 тыс. до 6,1 тыс.;

до перепрофилировать обогатительный завод в Фордо в технологический центр;

использовать реактор в Араке исключительно в мирных целях;

допустить на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министры иностранных дел Франции, Германии, ЕС, Ирана, Великобритании и США, а также китайские и российские дипломаты после подписания СВПД в Лозанне, 2 апреля 2015 года

Фото: United States Department of State Министры иностранных дел Франции, Германии, ЕС, Ирана, Великобритании и США, а также китайские и российские дипломаты после подписания СВПД в Лозанне, 2 апреля 2015 года

Фото: United States Department of State

Заключение ядерной сделки считалось одним из главных внешнеполитических достижений президента США Барака Обамы. Однако пришедший к власти в 2017 году Дональд Трамп назвал сделку «одним из худших соглашений», которые когда-либо были заключены. По его мнению, СВПД позволял Ирану продолжать разработки ядерного оружия и заодно извлекать материальную пользу, а США при этом ничего не получили взамен.

МАГАТЭ неоднократно подтверждало, что Иран полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках СВПД, однако в апреле 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о наличии тайной ядерной программы у Ирана. Вскоре после этого Дональд Трамп официально объявил о выходе из ядерной сделки, заявив, что она «основана на лжи», и возобновил санкции.

ЕС, Россия и Китай осудили действия США, однако не сумели оперативно разработать меры по противодействию американским санкциям ради сохранения сделки. В 2019 году Тегеран официально сообщил о начале постепенной приостановки исполнения своих обязательств. Были восстановлены мощности заводов по обогащению урана в Натанзе, реактора в Араке и подземного предприятия в Фордо.

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В 2020 году агентами израильской спецслужбы «Моссад» был убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, который считался руководителем ядерной программы Ирана.

В 2021-м Иран фактически приостановил допуск инспекций МАГАТЭ на свои объекты, тогда же стал обогащать уран до 60% на заводе в Натанзе. Уровень обогащения, необходимый для создания ядерного оружия,— более 90%.

Попытки восстановить соглашение предпринимались при администрации Джо Байдена, однако результатов не принесли. Вернувшись в Белый дом, Дональд Трамп заявил о намерении заключить новую сделку. В марте он направил Али Хаменеи письмо, в котором установил срок в два месяца для заключения соглашения, пригрозив при этом «последствиями» в случае отказа. Спустя два месяца, в ночь на 13 июня, Израиль атаковал Иран.