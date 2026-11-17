Интересовало народных избранников и то, стоит ли в целом внедрять в сферу госзаказа очередные упрощения, которые могут привести к еще большим злоупотреблениям на местах. Как сказал депутат от ЛДПР Илья Дроздов, 44-ФЗ принимался как антикоррупционный заслон при закупках, но с годами и сам «оброс коррупционными схемами». По его мнению, сложившаяся ситуация ставит вопрос о целесообразности полной модернизации закона. Как именно это можно было бы реализовать на практике, депутат, впрочем, раскрывать не стал. По словам Максима Топилина, вопрос о переработке закона периодически всплывает, но до сих пор альтернативную концепцию, которая могла бы лечь в основу таких перемен, пока никто не придумал — ее попросту «не существует». «Лучшее — враг хорошего»,— парировал он, подчеркнув, что на данном этапе следует сосредоточиться на доработке уже существующих процедур.