Торгам добавят простоты
Законопроект о правке законов о закупках государства и госкомпаний прошел первое чтение
Разработанный парламентариями законопроект о правке закупочного законодательства 17 ноября одобрен Госдумой в первом чтении. Документ, нацеленный на упрощение процедур, подготовлен по просьбам регионов и подразумевает, в частности, продление антикризисных мер в сфере госзаказа на год и возможность включать в договоры между госкорпорациями и малыми предприятиями пункт об обоюдной ответственности за неисполнение условий по контракту.
Госдума в первом чтении приняла подготовленный большой группой сенаторов и депутатов законопроект, нацеленный на упрощение закупок государства (44-ФЗ) и госкомпаний (223-ФЗ). Документ рассмотрен весьма оперативно — в нижнюю палату он был внесен только на прошлой неделе (см. “Ъ” от 13 ноября).
Глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин сообщил, что законопроект — продолжение принятых летом этого года поправок, направленных на упрощение и ускорение процедур госзаказа (см. “Ъ” от 24 июля). Новая инициатива подготовлена на основе обратной связи от регионов, просивших продолжить взятый на упрощение профильной регуляторики курс.
В результате поправками в 44-ФЗ еще на год продлевается действие антикризисных мер в сфере госзаказа. Речь, в частности, идет о возможности проводить закупки на строительство под ключ, вносить изменения в существенные условия контрактов по решению правительства и властей регионов, выводить отдельных заказчиков из-под ограничения о предельном размере годового объема закупок у единственного поставщика в 50 млн руб. Также предложено на постоянной основе уполномочить правительство устанавливать дополнительные случаи применения закрытых конкурентных способов выбора поставщиков.
Изменения в 223-ФЗ предусматривают возможность включать в договоры, заключаемые госкомпаниями с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), условия об ответственности за неисполнение обязательств по контрактам как для поставщика, так и для заказчика. С 15 до 7 дней сокращается срок размещения извещения о закупке, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 300 млн руб. (или 2 млрд руб. при закупке строительных работ), а порог, допускающий проведение запроса котировок в электронной форме с участием МСП, повышается с 7 млн до 10 млн руб.
В ходе обсуждения изменений депутат от КПРФ Алексей Куринный предложил подумать еще и над изменениями в правиле «второй лишний», по которому при наличии заявки на поставку товара из РФ или других стран ЕАЭС госзаказчик обязан отклонить все остальные предложения о поставке продукции из других стран. Сейчас, отметил депутат, государство сильно переплачивает за отечественную, но более дорогую продукцию. Максим Топилин заверил, что профильный комитет готов подумать над решением этой проблемы. Сэкономить, по оценкам депутатов, можно было бы и за счет отмены практики закупок госкомпаний у взаимозависимых юрлиц без проведения конкурентных процедур.
Интересовало народных избранников и то, стоит ли в целом внедрять в сферу госзаказа очередные упрощения, которые могут привести к еще большим злоупотреблениям на местах. Как сказал депутат от ЛДПР Илья Дроздов, 44-ФЗ принимался как антикоррупционный заслон при закупках, но с годами и сам «оброс коррупционными схемами». По его мнению, сложившаяся ситуация ставит вопрос о целесообразности полной модернизации закона. Как именно это можно было бы реализовать на практике, депутат, впрочем, раскрывать не стал. По словам Максима Топилина, вопрос о переработке закона периодически всплывает, но до сих пор альтернативную концепцию, которая могла бы лечь в основу таких перемен, пока никто не придумал — ее попросту «не существует». «Лучшее — враг хорошего»,— парировал он, подчеркнув, что на данном этапе следует сосредоточиться на доработке уже существующих процедур.
Газета «Коммерсантъ» №213от 18.11.2026, стр. 2