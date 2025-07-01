Ученика секс-коуча Алекса Лесли арестовали на 11 суток

Савеловский районный суд Москвы привлек к административной ответственности одного из участников тренинга секс-коуча Алекса Лесли (Александра Кириллова) Данилу Прыгункова. Его признали виновным в мелком хулиганстве и назначили 11 суток административного ареста. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

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25 июня депутаты Яна Лантрапова (СРЗП) и Ксения Горячева («Новые люди») обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву и председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой отреагировать на сообщения о домогательствах в Москве. Чиновники указали, что 21-22 июня мужчины по указанию коуча домогались до незнакомых девушек. Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал о минимум восьми пострадавших, включая одну несовершеннолетнюю.

Вечером в тот же день против Александра Кириллова возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию. На следующий день книжные магазины «Эксмо» и «Читай-город» сняли с продажи книги секс-коуча. С 27 июня начались задержания и аресты участников курсов. Одного из фигурантов обвинили в насильственных действиях сексуального характера.

Никита Черненко