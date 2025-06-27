Участнику курсов секс-коуча Алекса Лесли предъявили обвинение по уголовной статье

Следователь управления Следственного комитета России (СКР) по Москве предъявил обвинение одному из участников курсов секс-коуча Алекса Лесли по статье о насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье — шесть лет лишения свободы.

Управление СКР по Москве опубликовало видео, на котором мужчину средних лет заводят в кабинет, где ему сообщают о предъявлении обвинения. На входе в здание журналистка спрашивает мужчину, хватал ли он за ягодицы незнакомок, но тот оставляет вопрос без ответа.

Имя обвиняемого в пресс-релизе не называется. При этом отмечается, что он был задержан в Тульской области. Тверской суд Москвы сегодня арестовал на 15 суток Максима Орешкова и Дениса Чанышева за административное правонарушение — мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). Так их действия квалифицировала полиция из-за приставаний к девушкам в центре Москвы.

25 июня СКР по Москве возбудил уголовное дело по статьям об изнасиловании (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ) в отношении секс-коуча Александра Кириллова (Алекс Лесли), а в отношении слушателей его курса — по статье о насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ). По версии следствия, блогер склонял учеников совершать в отношении жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера.

Ранее СМИ со ссылкой на жительниц Москвы сообщили о массовых домогательствах в центре столицы. Девушки рассказывали, что незнакомцы подходили к ним, хватали их за ягодицы и в грубой форме предлагали интимную близость. Из сообщений СМИ следовало, что мужчины были участниками «телесного тренинга» Алекса Лесли: одно из заданий для участника — схватить за бедра 30 незнакомок. Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал как минимум о восьми таких случаях за 21–22 июня.