Суд в Москве арестовал двух участников курсов секс-коуча Алекса Лесли

Тверской суд Москвы назначил 15 суток ареста двум участникам тренинга секс-коуча Алекса Лесли, призывавшего хватать за бедра незнакомых девушек. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным «Осторожно, новости», арестованы 21-летний Матвей Орешкин и 23-летний Денис Чернышев. Жалобу на них написала одна из жительниц Москвы после домогательств возле ТЦ «Охотный Ряд». Telegram-канал Baza пишет, что оба задержанных арестованы по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Оба медиапроекта отмечают, что действия Матвея Орешкина и Дениса Чернышева могут быть не связаны с курсами секс-коуча.

Утром 27 июня официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании еще одного участника курсов — уроженца Тульской области 1993 года рождения. Арестован ли он — неизвестно.

Ранее СМИ со ссылкой на жительниц Москвы сообщали о массовых домогательствах в центре столицы. Девушки рассказывали, что незнакомцы подходили к ним, хватали их за ягодицы и в грубой форме предлагали интимную близость. Из сообщений СМИ следовало, что мужчины были участниками «телесного тренинга» Алекса Лесли: одно из заданий для участника — схватить за бедра 30 незнакомок. Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал как минимум о восьми таких случаях за 21–22 июня.

25 июня депутаты Яна Лантратова (СРЗП) и Ксения Горячева («Новые люди») обратились в МВД и Следственный комитет России (СКР) с просьбой дать правовую оценку действиям коуча. Вечером того же дня СКР возбудил в отношении коуча уголовное дело о склонении к изнасилованию.

Полина Мотызлевская