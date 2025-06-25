Глав МВД и СКР призвали отреагировать на сообщения о домогательствах в центре Москвы

В адрес председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева направлены обращения с просьбами принять меры в связи с массовыми сообщениями девушек о домогательствах в центре Москвы. Обращение в МВД направила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП), в СКР — депутат Ксения Горячева («Новые люди»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кириллов в 2019 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Кириллов в 2019 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Из сообщения госпожи Горячевой следует, что в выходные, 21–22 июня, в центре Москвы мужчины по указанию секс-коуча Александра Кириллова (Алекса Лесли) подходили к незнакомым девушкам, хватали их за ягодицы и в грубой форме предлагали интимную близость. Депутат такое поведение мужчин назвала насилием и написала, что девушки обратились в полицию, но никаких действий не последовало.

Александру Кириллову (Алексу Лесли) 43 года. В 2019 году был осужден в Таиланде на 1,5 года условно по делу об организации нелегального секс-тренинга. Вместе с ним на тот же срок была осуждена Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). В 2018 году российский бизнесмен Олег Дерипаска отсудил у Кириллова и Вашукевич по 500 тыс. руб. за публикацию аудиозаписей его разговоров. Иск был подан после расследования о том, что на яхте бизнесмена в сопровождении госпожи Вашукевич отдыхал бывший вице-премьер Сергей Приходько.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил как минимум о восьми таких случаях за 21–22 июня; одна из девушек была несовершеннолетней. По данным медиапроекта, домогательства происходили в районе Китай-города, Чистых прудов, на Тверском бульваре и Покровке.

Из сообщений СМИ следует, что мужчины были участниками «телесного тренинга» господина Кириллова (курса по пикапу): одно из заданий для участника — схватить за бедра 30 незнакомок. Протесты девушек из-за домогательств секс-коуч объяснил тем, что «ученики» не до конца выполнили его установку: «Вы должны были увести каждую в туалет и там ****** ее».

Александр Кириллов не считает, что эта история обернется для него серьезными последствиями. «Если бы мы жили в Америке или в Германии, не дай бог, то могло бы перерасти в серьезный резонанс с серьезными последствиями. К счастью, мы пока что в России»,— заявил он (цитату приводит «Москва 24»). По данным СМИ, сейчас коуч находится за пределами России.

Степан Мельчаков