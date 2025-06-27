В Москве задержали участника курсов секс-коуча Алекса Лесли

В Москве задержан один из участников курсов секс-коуча Алекса Лесли (Александра Кириллова), призывавшего хватать незнакомых девушек за бедра на улице, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, задержанный — уроженец Тульской области 1993 года рождения — скоро будет передан в следственные органы.

В сообщении госпожи Волк уточняется, что задержанный «по совету псевдокоуча принял участие в съемках скандальных видеороликов».

Ранее СМИ со ссылкой на жительниц Москвы сообщали о массовых домогательствах в центре столицы. Девушки рассказывали, что незнакомцы подходили к ним, хватали их за ягодицы и в грубой форме предлагали интимную близость. Из сообщений СМИ следовало, что мужчины были участниками «телесного тренинга» господина Кириллова (курса по пикапу): одно из заданий для участника — схватить за бедра 30 незнакомок. Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал как минимум о восьми таких случаях за 21–22 июня.

25 июня депутаты Яна Лантратова (СРЗП) и Ксения Горячева («Новые люди») обратились в МВД и СКР с просьбой дать правовую оценку действиям коуча. Вечером того же дня СКР возбудил против коуча уголовное дело о склонении к изнасилованию.

Полина Мотызлевская