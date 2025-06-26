Книги секс-коуча Алекса Лесли сняли с продажи в «Читай-городе» и «Эксмо»

Сеть книжных магазинов «Читай-город» приостановила продажу книг секс-коуча Алекса Лесли (Александра Кириллова) после возбуждения в отношении него уголовного дела о склонении к изнасилованию, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе сети. Аналогичное решение приняло издательство «Эксмо», пишет «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу.

«В данном случае издательство приняло решение приостановить продажу книги до прояснения ситуации и проведения экспертизы»,— заявили агентству в «Читай-городе»

Сейчас на сайте «Читай-города» доступна к покупке книга Алекса Лесли под названием «Охота на самца». На сайте «Эксмо» купить книги автора нельзя. Тем не менее на маркетплейсах доступны книги «Снимай трусы» и «Жизнь без трусов».

Александру Кириллову (Алексу Лесли) 43 года. В 2019 году был осужден в Таиланде на полтора года условно по делу об организации нелегального секс-тренинга. Вместе с ним на тот же срок была осуждена Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка).

Ранее СМИ со ссылкой на жительниц Москвы сообщали о массовых домогательствах в центре столицы. Девушки рассказывали, что незнакомцы подходили к ним, хватали их за ягодицы и в грубой форме предлагали интимную близость. Из сообщений СМИ следовало что мужчины были участниками «телесного тренинга» господина Кириллова (курса по пикапу): одно из заданий для участника — схватить за бедра 30 незнакомок. Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил как минимум о восьми таких случаях за 21–22 июня. 25 июня депутаты Яна Лантратова (СРЗП) и Ксения Горячева («Новые люди») обратились в МВД и СКР с просьбой дать правовую оценку действиям коуча. Вечером того же дня СКР возбудил против него уголовное дело.

Полина Мотызлевская