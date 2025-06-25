Против секс-коуча Алекса Лесли возбудили дело о склонении к изнасилованию

В отношении секс-коуча и автора пикап-курсов Алекса Лесли (Александра Кириллова) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алекс Лесли (2019 год)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Алекс Лесли (2019 год)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Алекса Лесли подозревают в склонении к изнасилованию. По версии следствия, блогер призывал людей совершать противоправные действия сексуального характера против жительниц Москвы. Это было зафиксировано на видео, отмечают в СКР. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Александру Кириллову (Алексу Лесли) 43 года. В 2019 году был осужден в Таиланде на полтора года условно по делу об организации нелегального секс-тренинга. Вместе с ним на тот же срок была осуждена Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). В 2018 году российский бизнесмен Олег Дерипаска отсудил у Александра Кириллова и Анастасии Вашукевич по 500 тыс. руб. за публикацию аудиозаписей его разговоров. Иск был подан после расследования о том, как на яхте бизнесмена в сопровождении госпожи Вашукевич отдыхал бывший вице-премьер Сергей Приходько.

Ранее депутат Ксения Горячева («Новые люди») направила в СКР обращение с просьбой принять меры в связи с массовыми сообщениями девушек о домогательствах в центре Москвы. Аналогичное обращение направила в МВД глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП).

Из сообщения госпожи Горячевой следует, что 21–22 июня в центре Москвы мужчины по указанию Алекса Лесли подходили к незнакомым девушкам, хватали их за ягодицы и в грубой форме предлагали интимную близость. По данным СМИ, сейчас коуч находится за пределами России.

Елизавета Шмакова