Конфликт на Ближнем Востоке. День двенадцатый
Онлайн-трансляция: события, заявления, реакция
Во вторник вступил в силу режим прекращения огня между Ираном и Израилем. Канцелярия премьер-министра Нетаньяху заявила, что Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах. В свою очередь, Иран объявил, что победил в конфликте с Израилем, вынудив его «признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию». Последние события — в онлайн-трансляции «Ъ».
2:33. Ранняя оценка разведки США последствий американских атак по ядерным объектам Ирана показала, что основные компоненты ядерной программы страны не были уничтожены, сообщил CNN.
23:28. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с видеообращением к нации, в котором заявил об «исторической победе» над Ираном.
22:20. Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что с начала операции «Народ как лев» против Ирана погибли 28 израильтян. Еще 1472 человека получили ранения.
21:42. Командующий силами «Кудс» КСИР Исмаил Каани жив, он принял участие в мероприятиях в Тегеране, сообщило агентство Mehr.
21:13. Иран пока не открывал воздушное пространство, такое решение еще не принято профильным ведомством.
20:35. Воздушное пространство Ирана вновь открыто, следует из данных сервиса Flightradar. Ирак также открыл свое воздушное пространство.
20:03. Начальник Генштаба армии Израиля заявил, что кампания против Ирана «не завершена», впереди ее новая фаза, но сейчас приоритетом будет сектор Газа.
18:10. Иран будет соблюдать режим прекращения огня, если Израиль не нарушит его, заявил президент.
15:57. Израиль отказался от дальнейших ударов по Ирану после беседы Трампа и Нетаньяху, рассказал советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.
15:48. В Иране убит командующий службы «Басидж» — подразделения Корпуса стражей исламской революции. Согласно заявлению КСИР, генерал Мохаммад Таки Юсефванд погиб в результате удара Израиля по Тегерану 23 июня.
14:55. Израиль нанес удар по окрестностям городов Баболь и Бабольсер на севере Ирана, были слышны взрывы — агентство ISNA.
14:29. Власти Ирана продлили отмену всех внутренних и международных авиарейсов до середины дня среды — агентство Mehr.
13:54. Президент США Дональд Трамп заявил, что и Израиль, и Иран нарушали режим прекращения огня и что он недоволен обеими сторонами, однако действия Израиля вызывают у него особую озабоченность.
13:51. Удар КСИР по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре «оставит шрам» на отношениях между Дохой и Тегераном — глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
13:49. Не менее 606 человек погибли в Иране в результате израильских ударов с 13 июня — министр здравоохранения исламской республики.
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Последствия ударов Израиля по Ирану
13:47. Президент Трамп считает, что Иран никогда не сможет восстановить свою ядерную программу — Reuters.
13:14. Иран объявил, что победил в конфликте с Израилем, вынудив его «признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию» — заявление Высшего совета национальной безопасности исламской республики.
13:07. Оптовые цены на газ с поставкой в следующем месяце в Нидерландах и Великобритании упали во вторник более чем на 10% после сообщения о перемирии между Ираном и Израилем — Reuters.
13:06. Министр иностранных дел Ирана Аракчи провел телефонный разговор с катарским коллегой, стороны обсудили ситуацию, сложившуюся после ударов Тегерана по базе США в Катаре — МИД Ирана.
12:25. Глава МИД Ирана не обсуждал с Путиным план атаки на базу США в Катаре — Песков.
11:56. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил главе МИД Ирана Аббасу Аракчи встретиться в ближайшее время.
11:52. Глава МИД РФ Лавров: мы будем приветствовать перемирие между Израилем и Ираном, но пока рано делать выводы.
11:47. Высший совет национальной безопасности Ирана опубликовал заявление о вступлении в силу режима прекращения огня с Израилем.
11:24. Иран отрицает запуск ракеты в сторону Израиля после объявления перемирия — государственное телевидение Ирана IRIB.
11:17. Цена газа в ЕС снизилась более чем на 11% на новостях о перемирии на Ближнем Востоке.
11:02. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран нарушил режим прекращения огня, и дал указание армии «решительно ответить».
10:46. Во время последнего перед перемирием удара по Тегерану Израиль ликвидировал еще одного участника иранской ядерной программы — ученого-атомщика Мохаммада Резу Садиги — канцелярия премьер-министра Нетаньяху.
10:41. Иран обещал США вернуться за стол переговоров по ядерной программе в случае прекращения израильских бомбардировок — The Washington Post со ссылкой на источники.
10:37. Армия обороны Израиля утверждает, что зафиксировала пуск ракет со стороны Ирана уже после объявления режима прекращения огня — Telegram-канал ЦАХАЛа.
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Последствия ударов Ирана по Израилю
10:24. Акции в Европе выросли более чем на 1% после заявления Трампа о прекращении огня между Израилем и Ираном — Reuters.
10:19. Израиль во вторник утром, до вступления в силу перемирия, атаковал 12 объектов в провинции Тегеран, большинство ударов пришлось на жилые районы — губернатор провинции.
10:03. Цены на нефть упали на 5% после заявления Израиля о согласии на предложение президента Трампа прекратить огонь — AFP.
9:41. Израиль принял инициативу президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий против Ирана — советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.
9:26. Иран благодарен России за поддержку на фоне агрессивных действия Израиля и США — посол Ирана в Китае Абдолреза Рахмани-Фазли на встрече с заместителем секретаря совета безопасности РФ Александром Венедиктовым.
9:25. Израиль решительно ответит на любые нарушения прекращения огня — канцелярия премьер-министра.
9:22. Канцелярия Нетаньяху заявила, что Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах.
8:52. Пока нет подтверждения, что Израиль завершил боевые действия — AFP.
8:50. 9 человек погибли и 33 ранены в результате израильской атаки в иранской провинции Гилян — ТАСС.
8:41. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном в силе и призвал обе стороны соблюдать его.
8:40. Израиль открыл свое воздушное пространство после утренних иранских налетов — Reuters.
8:39. Иранский государственный телеканал сообщает о вступлении в силу прекращения огня с Израилем.
8:38. Иран утром во вторник нанес ракетный удар по Хайфе и авиабазе Рамат-Давид — иранское агентство Fars.
8:35. Катар снял ограничения на полеты в своем воздушном пространстве, которое было закрыто незадолго до иранского удара по авиабазе Аль-Удейд — Катарское информационное агентство со ссылкой на авиционного регулятора.
Спасатели работают на месте падения иранской ракеты в Беэр-Шеве (24 июня 2025 года)
Фото: Amir Cohen / Reuters
8:33. Число жертв ракетного удара по южным районам Израиля возросло до четырех, пострадали более 20 человек — израильская служба скорой помощи Израиля. По данным газеты The Times of Israel, Иран запустил всего шесть ракет, одна из них попала в жилой дом в городе Беэр-Шева.