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Коммерсантъ FM
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Конфликт на Ближнем Востоке. День двенадцатый

Онлайн-трансляция: события, заявления, реакция

Во вторник вступил в силу режим прекращения огня между Ираном и Израилем. Канцелярия премьер-министра Нетаньяху заявила, что Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах. В свою очередь, Иран объявил, что победил в конфликте с Израилем, вынудив его «признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию». Последние события — в онлайн-трансляции «Ъ».

2:33. Ранняя оценка разведки США последствий американских атак по ядерным объектам Ирана показала, что основные компоненты ядерной программы страны не были уничтожены, сообщил CNN.

23:28. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с видеообращением к нации, в котором заявил об «исторической победе» над Ираном.

22:20. Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что с начала операции «Народ как лев» против Ирана погибли 28 израильтян. Еще 1472 человека получили ранения.

21:42. Командующий силами «Кудс» КСИР Исмаил Каани жив, он принял участие в мероприятиях в Тегеране, сообщило агентство Mehr.

21:13. Иран пока не открывал воздушное пространство, такое решение еще не принято профильным ведомством.

20:35. Воздушное пространство Ирана вновь открыто, следует из данных сервиса Flightradar. Ирак также открыл свое воздушное пространство.

20:03. Начальник Генштаба армии Израиля заявил, что кампания против Ирана «не завершена», впереди ее новая фаза, но сейчас приоритетом будет сектор Газа.

18:10. Иран будет соблюдать режим прекращения огня, если Израиль не нарушит его, заявил президент.

15:57. Израиль отказался от дальнейших ударов по Ирану после беседы Трампа и Нетаньяху, рассказал советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.

15:48. В Иране убит командующий службы «Басидж» — подразделения Корпуса стражей исламской революции. Согласно заявлению КСИР, генерал Мохаммад Таки Юсефванд погиб в результате удара Израиля по Тегерану 23 июня.

14:55. Израиль нанес удар по окрестностям городов Баболь и Бабольсер на севере Ирана, были слышны взрывы — агентство ISNA.

14:29. Власти Ирана продлили отмену всех внутренних и международных авиарейсов до середины дня среды — агентство Mehr.

13:54. Президент США Дональд Трамп заявил, что и Израиль, и Иран нарушали режим прекращения огня и что он недоволен обеими сторонами, однако действия Израиля вызывают у него особую озабоченность.

13:51. Удар КСИР по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре «оставит шрам» на отношениях между Дохой и Тегераном — глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

13:49. Не менее 606 человек погибли в Иране в результате израильских ударов с 13 июня — министр здравоохранения исламской республики.

Фотогалерея

Последствия ударов Израиля по Ирану

Предыдущая фотография
Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране

Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Удары начались в 3:00 мск и продлились один час&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

Удары начались в 3:00 мск и продлились один час
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране

Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана&lt;br> На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней&lt;br> На фото: раненый житель Тегерана

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней
На фото: раненый житель Тегерана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана&lt;br> На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения&lt;br> На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения
На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков&lt;br> На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков
На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов &lt;br> На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов
На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране &lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: UGC / AFP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля&lt;br> На фото: дым от удара в Тегеране

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля
На фото: дым от удара в Тегеране

Фото: SEPAH NEWS / AFP

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов &lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Фото: IRINN / AFP

Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране

Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Поврежденная высотка в Тегеране

Поврежденная высотка в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране

Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране

Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters

Поврежденный жилой дом в Тегеране

Поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

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Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Удары начались в 3:00 мск и продлились один час
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней
На фото: раненый житель Тегерана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения
На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков
На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов
На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: UGC / AFP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля
На фото: дым от удара в Тегеране

Фото: SEPAH NEWS / AFP

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Фото: IRINN / AFP

Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Поврежденная высотка в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране

Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters

Поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Смотреть

13:47. Президент Трамп считает, что Иран никогда не сможет восстановить свою ядерную программу — Reuters.

13:14. Иран объявил, что победил в конфликте с Израилем, вынудив его «признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию» — заявление Высшего совета национальной безопасности исламской республики.

13:07. Оптовые цены на газ с поставкой в следующем месяце в Нидерландах и Великобритании упали во вторник более чем на 10% после сообщения о перемирии между Ираном и Израилем — Reuters.

13:06. Министр иностранных дел Ирана Аракчи провел телефонный разговор с катарским коллегой, стороны обсудили ситуацию, сложившуюся после ударов Тегерана по базе США в Катаре — МИД Ирана.

12:25. Глава МИД Ирана не обсуждал с Путиным план атаки на базу США в Катаре — Песков.

11:56. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил главе МИД Ирана Аббасу Аракчи встретиться в ближайшее время.

11:52. Глава МИД РФ Лавров: мы будем приветствовать перемирие между Израилем и Ираном, но пока рано делать выводы.

11:47. Высший совет национальной безопасности Ирана опубликовал заявление о вступлении в силу режима прекращения огня с Израилем.

11:24. Иран отрицает запуск ракеты в сторону Израиля после объявления перемирия — государственное телевидение Ирана IRIB.

11:17. Цена газа в ЕС снизилась более чем на 11% на новостях о перемирии на Ближнем Востоке.

11:02. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран нарушил режим прекращения огня, и дал указание армии «решительно ответить».

25 лет угроз Ирану — в материалах “Ъ”

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10:46. Во время последнего перед перемирием удара по Тегерану Израиль ликвидировал еще одного участника иранской ядерной программы — ученого-атомщика Мохаммада Резу Садиги — канцелярия премьер-министра Нетаньяху.

10:41. Иран обещал США вернуться за стол переговоров по ядерной программе в случае прекращения израильских бомбардировок — The Washington Post со ссылкой на источники.

10:37. Армия обороны Израиля утверждает, что зафиксировала пуск ракет со стороны Ирана уже после объявления режима прекращения огня — Telegram-канал ЦАХАЛа.

Фотогалерея

Последствия ударов Ирана по Израилю

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Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Фото: Baz Ratner / AP

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Тушение пожара в Тель-Авиве

Тушение пожара в Тель-Авиве

Фото: Baz Ratner / AP

След от снаряда над Иерусалимом

След от снаряда над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Фото: Leo Correa / AP

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Фото: Oded Balilty / AP

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Фото: Leo Correa / AP

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Фото: Itay Cohen / Reuters

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израильский флаг отражается в окнах поврежденного здания в Рамат-Гане

Израильский флаг отражается в окнах поврежденного здания в Рамат-Гане

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

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Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Фото: Baz Ratner / AP

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Тушение пожара в Тель-Авиве

Фото: Baz Ratner / AP

След от снаряда над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Фото: Leo Correa / AP

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Фото: Oded Balilty / AP

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Фото: Leo Correa / AP

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Фото: Itay Cohen / Reuters

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израильский флаг отражается в окнах поврежденного здания в Рамат-Гане

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Смотреть

10:24. Акции в Европе выросли более чем на 1% после заявления Трампа о прекращении огня между Израилем и Ираном — Reuters.

10:19. Израиль во вторник утром, до вступления в силу перемирия, атаковал 12 объектов в провинции Тегеран, большинство ударов пришлось на жилые районы — губернатор провинции.

10:03. Цены на нефть упали на 5% после заявления Израиля о согласии на предложение президента Трампа прекратить огонь — AFP.

9:41. Израиль принял инициативу президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий против Ирана — советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.

9:26. Иран благодарен России за поддержку на фоне агрессивных действия Израиля и США — посол Ирана в Китае Абдолреза Рахмани-Фазли на встрече с заместителем секретаря совета безопасности РФ Александром Венедиктовым.

9:25. Израиль решительно ответит на любые нарушения прекращения огня — канцелярия премьер-министра.

9:22. Канцелярия Нетаньяху заявила, что Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах.

8:52. Пока нет подтверждения, что Израиль завершил боевые действия — AFP.

8:50. 9 человек погибли и 33 ранены в результате израильской атаки в иранской провинции Гилян — ТАСС.

8:41. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном в силе и призвал обе стороны соблюдать его.

8:40. Израиль открыл свое воздушное пространство после утренних иранских налетов — Reuters.

8:39. Иранский государственный телеканал сообщает о вступлении в силу прекращения огня с Израилем.

8:38. Иран утром во вторник нанес ракетный удар по Хайфе и авиабазе Рамат-Давид — иранское агентство Fars.

8:35. Катар снял ограничения на полеты в своем воздушном пространстве, которое было закрыто незадолго до иранского удара по авиабазе Аль-Удейд — Катарское информационное агентство со ссылкой на авиционного регулятора.

Спасатели работают на месте падения иранской ракеты в Беэр-Шеве (24 июня 2025 года)

Спасатели работают на месте падения иранской ракеты в Беэр-Шеве (24 июня 2025 года)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Спасатели работают на месте падения иранской ракеты в Беэр-Шеве (24 июня 2025 года)

Фото: Amir Cohen / Reuters

8:33. Число жертв ракетного удара по южным районам Израиля возросло до четырех, пострадали более 20 человек — израильская служба скорой помощи Израиля. По данным газеты The Times of Israel, Иран запустил всего шесть ракет, одна из них попала в жилой дом в городе Беэр-Шева.

Конфликт между Израилем и Ираном. День одиннадцатый

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