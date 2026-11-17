В 2026 году РЖД уже провела тестовую поездку вдоль Байкала для китайских туроператоров и блогеров. Рейс прошел с остановками в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, на Урале, в Перми и Москве. По итогам поездки китайские партнеры предложили включить в маршрут и Санкт-Петербург наряду с Москвой.