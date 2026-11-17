РЖД запустит турпоезд между Россией и Китаем в 2027 году
РЖД запустит туристический поезд «Великий чайный путь» между Россией и Китаем. Первый рейс запланирован на 2027 год, заявил замглавы компании Иван Колесников.
«Полагаю, к весне у нас будет уже некоторая конкретика по организации этих поездов. Очень важно документальное намерение китайской стороны о потребности в этой перевозке. Со своей стороны мы проводим подготовительную работу в полном объеме», — рассказал «РИА Новости» господин Колесников.
Предполагается, что состав будет отправляться из Китая, причем необязательно из Пекина. Речь может идти и о северных регионах страны, добавил замглавы компании.
В 2026 году РЖД уже провела тестовую поездку вдоль Байкала для китайских туроператоров и блогеров. Рейс прошел с остановками в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, на Урале, в Перми и Москве. По итогам поездки китайские партнеры предложили включить в маршрут и Санкт-Петербург наряду с Москвой.