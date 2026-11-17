На Суперсерию 1972 года, впервые столкнувшую лучших советских хоккеистов с лучшими канадскими и до сих пор остающуюся, может быть, главным событием в истории игры, Орр не попал из-за травмы. Ляпкин, хоть и успел уже выиграть золото чемпионата мира, мог тоже не попасть. Тренер сборной СССР Анатолий Тарасов доверял ему нечасто, предпочитая защитников более «классических». Но перед Суперсерией Тарасова убрали, а Всеволод Бобров, которому поручили невыполнимую миссию, видел в нестандартном стиле Ляпкина шикарный козырь. И тот не подвел. Прекрасно сыграл в открывавшем противостояние монреальском матче, в котором сборная СССР, произведя на Канаду эффект похлеще ядерного взрыва, разгромила хозяев 7:3, а после этого практически не выпадал из основы, несмотря на наличие целой группы выдающихся конкурентов — Геннадия Цыганкова, Владимира Лутченко, Александра Гусева, Александра Рагулина, Валерия Васильева, Виктора Кузькина.