США ограничат удаленный доступ Китая к ИИ-чипам
Министерство торговли США приняло временные мер для ограничения удаленного доступа китайских компаний к передовым чипам искусственного интеллекта и серверам. Об этом сообщает Bloomberg. Меры введены в связи со скандалом вокруг корпорации Nvidia и ее бывшего гендиректора Дженсена Хуанга, который ранее выступал за смягчение экспортного контроля.
В соответствии с постановлением операторы центров обработки данных в Сингапуре, Малайзии, Таиланде, Индонезии и Бразилии будут обязаны получать лицензию правительства США перед экспортом передовых чипов искусственного интеллекта производства Nvidia и других американских производителей для клиентов в этих странах. Это позволит Вашингтону отслеживать, используются ли эти микросхемы в интересах китайских компаний или поставляются в Китай контрабандой.
Этот шаг ограничивает не только экспорт передовых микросхем, но и доступ к их вычислительной мощности, которую китайские компании в настоящее время арендуют за рубежом для обучения моделей искусственного интеллекта.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал действия США типичным примером экономического принуждения и заявил, что Пекин примет «необходимые меры» для защиты своих интересов.