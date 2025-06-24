Иран отрицает запуск ракет по Израилю после объявления перемирия

Иранская гостелерадиокомпания IRIB соообщила, что Иран не запускал ракеты в сторону Израиля после объявления перемирия. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тегеран нарушил режим прекращения огня.

«Главнокомандующий вооруженными силами отрицает, что за последние часы из Ирана были выпущены ракеты по оккупированным территориям»,— говорится в сообщении IRIB.

Рано утром 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу. Cпустя пару часов ЦАХАЛ сообщил о запуске Ираном двух ракет по израильской территории. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил ЦАХАЛу «решительно отреагировать» — нанести «мощные удары» в центре Тегерана. При этом иранские власти только после этого официально подтвердили согласие на перемирие.

Лусине Баласян