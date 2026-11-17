Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Хоккеист присоединится к команде после декабрьской паузы. За «Локомотив» форвард играл с 2024 по 2026 год. Вместе с клубом он дважды завоевал Кубок Гагарина. В июле контракт словака с командой истек, стороны не стали подписывать новый договор.