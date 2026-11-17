Двукратный обладатель Кубка Гагарина Рихард Паник вернулся в «Локомотив»
Словацкий нападающий Рихард Паник заключил контракт с ярославским «Локомотивом». Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Хоккеист присоединится к команде после декабрьской паузы. За «Локомотив» форвард играл с 2024 по 2026 год. Вместе с клубом он дважды завоевал Кубок Гагарина. В июле контракт словака с командой истек, стороны не стали подписывать новый договор.
Ранее Рихард Паник играл за клубы Национальной хоккейной лиги — «Тампа-Бей Лайтнинг», «Чикаго Блэкхокс», «Аризона Койотис», «Вашингтон Кэпиталс», «Детройт Ред Уингс» и «Нью-Йорк Айлендерс».
«Локомотив» после 26 матчей набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче ярославцы на выезде сыграют с московским ЦСКА.