Госдума в первом чтении одобрила проект о популяризации образа семьи в рекламе
Внесенный правительством законопроект, направленный на формирование позитивного образа многодетной семьи в социальной и коммерческой рекламе, прошел первое чтение в Госдуме. Поправки вносятся к ст. 5 и 10 ФЗ «О рекламе».
Документ предусматривает новые требования к госорганам и юридическим лицам при заказе социальной рекламы. Если авторы ролика захотят использовать образ благополучной семьи, то должны будут изобразить семью с тремя детьми и более.
Кроме того, предлагается разрешить объединениям рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей определять такие же требования для своих членов. Если закон примут, он вступит в силу 1 марта 2027 года.
Глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин назвал инициативу «важным шагом в формировании ценностных ориентиров общества». Реклама, объяснил он, «является мощным инструментом формирования общественного мнения», поэтому положительный образ многодетной семьи в ней поможет сформировать «среду, в которой рождение и воспитание нескольких детей воспринимается как естественный, достойный и социально одобряемый выбор».