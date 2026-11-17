По данным WSJ, совет директоров Nvidia не рассматривает восстановление господина Хуанга в должности, несмотря на призывы инвесторов и сотрудников. Топ-менеджер компании Надер Халиль в письме главе совета назвал «провиденческое лидерство» Дженсена Хуанга критически важным для всего рынка ИИ. Сам господин Хуанг вновь извинился перед семьей и сотрудниками за «серьезные ошибки» в личной жизни.