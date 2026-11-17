Дженсен Хуанг заявил о готовности вернуться на пост гендиректора Nvidia
Бывший глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что готов вновь возглавить компанию, если совет директоров сочтет это необходимым. В заявлении господина Хуанга, опубликованным WSJ, отмечается, что после ухода он увидел, как много сотрудников, инвесторов и партнеров хотят его возвращения в компанию. Господин Хуанг подчеркнул, что ответит на эти обращения, если решение будет отвечать интересам акционеров и компании.
Заявление стало первым публичным комментарием Дженсена Хуанга после отставки 12 ноября из-за сообщений о внебрачных связях, включая роман с китайской шпионкой. 17 ноября совет директоров объявил о создании комитета по надзору за политикой нацбезопасности и соблюдением экспортного контроля.
По данным WSJ, совет директоров Nvidia не рассматривает восстановление господина Хуанга в должности, несмотря на призывы инвесторов и сотрудников. Топ-менеджер компании Надер Халиль в письме главе совета назвал «провиденческое лидерство» Дженсена Хуанга критически важным для всего рынка ИИ. Сам господин Хуанг вновь извинился перед семьей и сотрудниками за «серьезные ошибки» в личной жизни.