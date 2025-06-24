Глава Минобороны Израиля поручил ЦАХАЛу атаковать Иран за нарушение перемирия

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил ЦАХАЛу «решительно отреагировать» на нарушение Ираном режима прекращения огня и нанести «мощные удары» в центре Тегерана. По утверждению израильской стороны, после объявления перемирия Иран выпустил две ракеты в сторону Израиля.

«В связи с нарушением Ираном режима прекращения огня, объявленного президентом США, и запуском ракет в сторону Израиля, а также в соответствии с политикой израильского правительства, которое намерено решительно реагировать на любое нарушение, в координации с премьер-министром я поручил ЦАХАЛу продолжить мощные атаки на Тегеран»,— сказал Исраэль Кац, его слова приводит 12-й канал. По словам главы военного ведомства, целями ударов станут «нейтрализация объектов режима и террористической инфраструктуры» в Тегеране.

Рано утром 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу. Израиль подтвердил, что согласился на прекращение огня. При этом власти Ирана однозначного ответа не дали: глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что страна не будет продолжать боевые действия, если Израиль прекратит «незаконную агрессию» до 4:00 по Тегерану (3:30 мск).

Cпустя пару часов после объявленного американским президентом перемирия Израиль обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня: ЦАХАЛ сообщил о запуске ракеты по израильской территории. При этом Иран эту информацию отрицает.

Лусине Баласян