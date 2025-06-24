Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Минобороны Израиля поручил ЦАХАЛу атаковать Иран за нарушение перемирия

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил ЦАХАЛу «решительно отреагировать» на нарушение Ираном режима прекращения огня и нанести «мощные удары» в центре Тегерана. По утверждению израильской стороны, после объявления перемирия Иран выпустил две ракеты в сторону Израиля.

«В связи с нарушением Ираном режима прекращения огня, объявленного президентом США, и запуском ракет в сторону Израиля, а также в соответствии с политикой израильского правительства, которое намерено решительно реагировать на любое нарушение, в координации с премьер-министром я поручил ЦАХАЛу продолжить мощные атаки на Тегеран»,— сказал Исраэль Кац, его слова приводит 12-й канал. По словам главы военного ведомства, целями ударов станут «нейтрализация объектов режима и террористической инфраструктуры» в Тегеране.

Рано утром 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу. Израиль подтвердил, что согласился на прекращение огня. При этом власти Ирана однозначного ответа не дали: глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что страна не будет продолжать боевые действия, если Израиль прекратит «незаконную агрессию» до 4:00 по Тегерану (3:30 мск).

Cпустя пару часов после объявленного американским президентом перемирия Израиль обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня: ЦАХАЛ сообщил о запуске ракеты по израильской территории. При этом Иран эту информацию отрицает.

Лусине Баласян

Новости компаний Все